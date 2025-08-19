Capturado alias «Mundo Malo», el hombre que se fugó tras haber asesinado a la joven Tania Silva, en Neiva

Hasta la vereda Los Guayabos, zona rural de #Algeciras, donde se escondía alias «Mundo Malo», llegaron agentes del CTI de la Fiscalía, y capturaron mediante orden judicial a Jamer Jhair Arenas Orjuela, alias «Mundo Malo», señalado del asesinato de una joven, de 24 años, identificada como Tania Silvia.

Arenas Orjuela, se presentó a la audiencia virtual de formulación de imputación. Un fiscal de la Seccional Huila le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y lesiones personales dolosas.

Cargos que no aceptó el procesado, una vez cumplida la audiencia, dicho sujetó se fugó y desde entonces permanecía prófugo de las autoridades.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 22 de mayo, en el barrio Alto Emaya, sur de #Neiva, donde ‘Mundo Malo’, en compañía de otra persona y a bordo de una motocicleta, llegaron hasta la vivienda donde se encontraba la víctima.

Allí, este hombre, atacó a la joven con arma de fuego, disparándole en varias oportunidades, ocasionando su muerte inmediata. En el lugar, otra persona resultó herida y fue trasladada hasta un centro asistencial. Todo esto se dio como retaliación personal, por la muerte de su pareja sentimental, en medio de un conflicto interno entre bandas delictivas de la zona.

Una vez capturado, un juez impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario, lugar donde permanece en estos momentos.