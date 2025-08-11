Cámara de Comercio del Huila, lidera acciones clave para el desarrollo turístico de Villavieja

Con el objetivo de fortalecer el turismo y dinamizar el comercio en una de las zonas más emblemáticas del Huila, la Cámara de Comercio del Huila, junto con Corpotatacoa, lideró una mesa de seguridad en Villavieja, en articulación con la Fuerza Pública, la Alcaldía Municipal y empresarios locales.

Villavieja, puerta de entrada al imponente Desierto de la Tatacoa, cuenta hoy con cerca de 300 empresas registradas en la Cámara de Comercio del Huila, posicionándose como un epicentro clave para el desarrollo económico de la región. No obstante, garantizar la seguridad se ha convertido en un pilar indispensable para atraer visitantes e impulsar la economía local.

Durante la jornada, se definieron acciones prioritarias que marcarán la hoja de ruta en los próximos meses:

Mejoramiento de infraestructura: incluye vías secundarias y terciarias, para facilitar el acceso de turistas y el transporte de productos locales.

incluye vías secundarias y terciarias, para facilitar el acceso de turistas y el transporte de productos locales. Fortalecimiento de la seguridad: un primer paso importante es el fortalecimiento de los canales de denuncia y capacitación a la comunidad sobre su uso, sumado a la presencia permanente del Ejército y patrullajes nocturnos para brindar mayor confianza a los turistas y comercio en general.

un primer paso importante es el fortalecimiento de los canales de denuncia y capacitación a la comunidad sobre su uso, sumado a la presencia permanente del Ejército y patrullajes nocturnos para brindar mayor confianza a los turistas y comercio en general. Promoción turística mediante campañas y proyectos que potencien atractivos como los observatorios, la estación de Potosí y la actividad nocturna, creando experiencias que inviten a los visitantes a prolongar su estadía. De igual manera es importante la mejora de la señalización en los puntos de interés.

mediante campañas y proyectos que potencien atractivos como los observatorios, la estación de Potosí y la actividad nocturna, creando experiencias que inviten a los visitantes a prolongar su estadía. De igual manera es importante la mejora de la señalización en los puntos de interés. Impulso a la formación empresarial, para el fortalecimiento de los grupos asociativos, operadores de turismo y establecimientos de comercio.

“Desde la Cámara queremos ser ese aliado estratégico, estar presentes, ser útiles y aportar con acciones concretas. Por eso estamos aquí, para demostrar nuestro compromiso y construir una ruta clara que impulse el turismo regional, respaldada por iniciativas como la campaña El Huila Seguro Te Sorprende, que busca atraer visitantes al departamento”, afirmó Lina Marcela Carrera, Presidente Ejecutiva de la entidad cameral.

El encuentro finalizó con un compromiso firme entre autoridades, gremios y empresarios para trabajar de manera coordinada, convencidos de que la seguridad y la unión de esfuerzos son la base para el crecimiento económico y social de Villavieja.