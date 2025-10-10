Bootstrapping el modelo que impulsa a startups en Latinoamérica a emprender sin capital y que pocos logran ejecutar con éxito

Según datos de la Superintendencia Financiera, más del 70 % de las empresas en Colombia dependen de al menos un crédito.

En un ecosistema donde los inversionistas y la financiación de capital de riesgo suelen acaparar la atención, cada vez más emprendedores muestran que es factible crecer sin requerir recursos externos. De ahí, es que nace el modelo del bootstrapping, el arte de elevar un negocio mediante la inversión de las ganancias y la optimización completa de cada recurso, convirtiéndose en una opción muy fuerte pero no fácil para aquellos que desean independencia, control total y sostenibilidad a largo plazo.

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, el 72,5% de las personas jurídicas en Colombia cuentan con al menos un crédito, es decir, muchas empresas siguen enfrentando enormes dificultades para crecer sin depender de estos fondos, de hecho, casi 6 de cada 10 negocios que se crean en un año sin financiación terminan cerrando, de acuerdo Confecámaras. Lo que demuestra que emprender bajo recursos propios requiere disciplina, planificación y una gestión estratégica impecable para lograr escalar.

‘’Esto evidencia que crecer bajo un modelo de autofinanciamiento es un desafío real, que requiere disciplina financiera, planificación estratégica y capacidad para generar ingresos sostenibles sin depender de capital externo. Solo aquellas empresas que logran dominar estas habilidades pueden escalar con éxito y sostenerse a medida del tiempo’’, señaló Hans Goecke, CEO y cofundador de Prenseable.

Bajo ese contexto, Hans Goecke y Diego Salazar hace seis años decidieron dejar atrás la vida de empleados en una startup de comunicaciones para convertirse en fundadores. En esta empresa se dieron cuenta de que la mayoría de agencias estaban enfocadas en compañías grandes. Encontrando una oportunidad de innovar, sin inversionistas detrás y apostando únicamente con dinero propio, dieron vida a Prenseable, una agencia de comunicaciones pensada para apoyar a startups en sus primeras etapas de crecimiento.

“A los pocos meses de emprender, la pandemia nos dio un impulso inesperado que nos obligó a crecer rápido y a planificar nuestra expansión utilizando recursos propios. Este enfoque estratégico nos permitió abrir operaciones en países clave del ecosistema startup, consolidándonos en Chile, Perú, México y Colombia. Hoy, la agencia ha acompañado a más de 500 startups, posicionándose como un aliado estratégico para el ecosistema emprendedor colombiano y latinoamericano, combinando free press, marketing de contenidos y equipos multidisciplinarios de profesionales”, afirmó Goecke.

Por otro lado, para quienes decidan apostar por el bootstrapping, los expertos recomiendan dos claves fundamentales, la disciplina financiera, que implica llevar un control detallado de cada gasto para así destinar las utilidades a fortalecer áreas clave del negocio, y la construcción de redes sólidas, pues rodearse de aliados, mentores y comunidades emprendedoras facilita encontrar oportunidades de crecimiento sin necesidad de capital externo.

Finalmente, este tipo de emprendimientos demuestra que no siempre se necesitan grandes inversiones para transformar una idea en una empresa sólida. Con creatividad, disciplina y una mirada puesta en el largo plazo, Hans y Diego han convertido el bootstrapping en un ejemplo para cientos de emprendedores que buscan crecer sin perder su esencia.

En este camino, la agencia ha evidenciado que la comunicación es un factor determinante, siendo este uno de los espacios donde los empresarios comprenden la relevancia de posicionarse de manera estratégica en los medios de comunicación.