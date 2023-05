Bogotá Auctions, para Colombia y el mundo Más de 90 obras de arte moderno y contemporáneo a subasta

Exposición de las obras, abierta al público de lunes a viernes de 10 am a 6 pm y sábado de 11 am a 5 pm. Calle 70 # 10A – 59. Entrada libre y sin costo

Piezas de Alejandro Obregón, Beatriz González, Ana Mercedes Hoyos, Luis Caballero, Carlos Jacanamijoy, MariPaz Jaramillo, Miler Lagos, Mateo López, Antonio Cano, Santiago Cárdenas, Édgar Negret, Delcy Morelos, Leonel Góngora, Eduardo Ramírez Villamizar, Toxicómano, Enrique Grau, Manuel Hernández, Feliza Bursztyn, Antonio Caro, Carlos Cruz-Díez, Omar Rayo, Emma Reyes, Luciano Denver, Jaime Franco, Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Juan Antonio Roda, Luis Fernando Roldán, Carlos Salas, Jesús Rafael Soto, Hugo Zapata, Jesús María Zamora, Carlos Rojas, Sara Modiano y Gonzalo Ariza , entre otros

Todos los interesados en participar en la subasta pueden acceder a través de la página web www.bogotá auctions.com.

El próximo jueves 1 de junio a las ocho de la noche Bogotá Auctions, la primera casa de subastas de Colombia, subastará más de 90 obras de arte colombiano y latinoamericano, moderno y contemporáneo. Todos los interesados en participar pueden hacerlo desde cualquier lugar de Colombia o del mundo . La exposición de las piezas está abierta al público, con entrada libre, sin costo, de lunes a viernes de once de la mañana a seis de la tarde y el sábado de 11:00 am a y 5:00 pm.

El catálogo incluye un amplio abanico de piezas que abarca las tendencias artísticas, los géneros y los autores más significativos de la historia del arte del siglo pasado y de las primeras dos décadas del siglo XXI.

De acuerdo con Charlotte Pieri, directora de Bogotá Auctions y martillo de la subasta,“entre los highlights se encuentran tres piezas de Alejandro Obregón – el importante grabado “Palombes”, el icónico óleo “Samotracia Andina” y el excepcional vitral “Gallo” – junto a una compleja y refinada composición óptico-geométrica de Sara Modiano y a un monumental óleo de Carlos Rojas de la serie “Cruzados”. Muy relevante la sección de escultura, donde sobresalen una pieza en piedra de la primera época de Édgar Negret (“Mujer dormida”), un raro trabajo de Feliza Bursztyn y un muy representativo trabajo de grandes dimensiones de Jim Amaral (“Dos veces rueda”).”

Alessandro Armato, director del Departamento de Arte de Bogotá Auctions destaca “una amplia y variada sección de paisajes, que va “desde una rara pieza de Carlos Valenzuela (importante artista recién redescubierto) a una enigmática laguna de Ana Mercedes Hoyos, pasando por obras representativas de Roberto Páramo, Jesús María Zamora, Ricardo Gómez Campuzano, Pierre Daguet, Ignacio Gómez Jaramillo y Gonzalo Ariza.”

La subasta cuenta también con tres piezas de Luis Caballero que “representan las principales etapas de su trayectoria, con hermosos trabajos de corte expresionista de Nirma Zárate y Luis Fernando Roldán y con ejemplos distinguidos del arte de creadores de primer orden como Beatriz González, Santiago Cárdenas, Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar, John Castles, Álvaro Barrios, Emma Reyes, David Manzur y Juan Antonio Roda.”

No faltan, para terminar, artistas de las últimas generaciones como Edwin Monsalve, Mateo López y Bernardo Ortiz.

La invitación es a participar activamente en la Subasta e igualmente a visitar la exhibición de las obras en la sede de Bogotá Auctions, abierta al público de lunes a viernes de 10 am a 6 pm y el sábado de 11 am a 5 pm en la calle 70 # 10A – 59. La entrada es libre, no tiene costo.

Obras de destacados artistas antioqueños, a subasta en Bogotá Auctions

La próxima subasta de arte colombiano y latinoamericano moderno y contemporáneo de Bogotá Auctions incluye un grupo de trabajos de prestigiosos artistas antioqueños.

Entre los primeros lotes se destaca un finísimo retrato en grafito del presidente Carlos Eugenio Restrepo realizado con brillante estilo académico, por Francisco Antonio Cano. En los años diez y veinte del siglo pasado, Restrepo y Cano pertenecieron ambos a la influyente generación de intelectuales y políticos denominada “del centenario”. Entre ellos hubo también un notable intercambio de cartas. Se trata, por ende, no solo de un dibujo de gran calidad, sino también de un documento importante para la historia cultural y política de Colombia.

Otra pieza significativa es un delicado y luminoso paisaje a la acuarela de 1950 firmado por Humberto Chaves, quien es reconocido, entre otras cosas, por haber sido uno de los maestros de artistas antioqueños del calibre de Rafael Sáenz y Pedro Nel Gómez, quienes también están representados en el catálogo.

De Rafael Sáenz – artista muy difícil de encontrar en subastas – figura un vaso de rosas pintado a la acuarela en 1983 con el estilo característico de la escuela de acuarelistas antioqueños, entre cuyos trazos destacados se encuentran el frecuente recurso a los tonos ocres y la costumbre de dejar pequeñas áreas del papel en blanco, al fin tanto de iluminar la obra como de otorgarle un recio acabado.

Pedro Nel Gómez, sin duda uno de los artistas más notables e intensos que tuvo Colombia en el siglo pasado, está representado por un vaso de orquídeas pintado al óleo sobre cartón en el cual se evidencian tanto una rica materialidad pictórica como refinados efectos de reflejo y preciosas tintas lilas.

Otro artista de origen antioqueño, si bien vivió gran parte de su vida en Bogotá, es Ignacio Gómez Jaramillo. De este artista figuran tres obras: un boceto a la acuarela del mural La liberación de los esclavos, que el artista pintó en 1938 en las escaleras del Capitolio nacional, un robusto paisaje de los primeros años cuarenta, en el cual está posiblemente representada la laguna de Tota, y una obra de tendencia abstraccionista que se remonta a los años sesenta y da cuenta de un periodo en el cual el artista trató de medirse con la gran renovación plástica llevada a cabo, en esos años, por una generación de artistas emergentes patrocinada por Marta Traba.

Entre los artistas de época más reciente se destacan el escultor Hugo Zapata y el dibujante Edwin Monsalve. Del primero, nacido en Quindío, pero antioqueño por elección, figura una de sus emblemáticas esculturas en piedra lutita titulada Flor y fechada 2020; del segundo, se incluye una asombrosa serie de cuatro dibujos de billetes de dólar, fechados 2011 y pertenecientes a la serie Le vendo un billete falso.