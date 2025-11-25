Black Friday: las ofertas llegan, pero también el fraude digital DataCrédito Experian alerta sobre el aumento de riesgos a la hora de comprar en línea

36,6% de los colombianos ha sido víctima de algún tipo de fraude en los últimos 12 meses.

Las estafas en compras online son la modalidad más común: 34,5% de los casos.

El Black Friday concentra el mayor riesgo: los ciberdelincuentes aprovechan el aumento de transacciones.

Con el Black Friday, el comercio electrónico vive su momento más intenso del año. Pero junto con las ofertas y descuentos, también aumenta el riesgo: esta temporada es el escenario perfecto para que los intentos de fraude digital se disparen. De acuerdo con el estudio más reciente de DataCrédito Experian, el 36,6% de los colombianos ha sido víctima de algún tipo de fraude en los últimos 12 meses, y el 97,7% percibe que este delito ocurre con frecuencia.

El estudio revela que las estafas en compras online son la modalidad más común, representando el 34,5% de los casos reportados. Esto significa que, durante fechas como el Black Friday, los ciberdelincuentes aprovechan el aumento de transacciones para lanzar ofertas falsas, crear páginas fraudulentas y enviar enlaces que imitan tiendas reconocidas. Además, el uso indebido de tarjetas de crédito también preocupa, pues representa el 14% de los fraudes reportados. La comodidad de comprar desde casa se convierte en una oportunidad para los delincuentes, por lo que es vital extremar precauciones.

El comercio electrónico, aunque ofrece comodidad y grandes oportunidades, también se ha convertido en el escenario preferido para los ciberdelincuentes. Sus tácticas son cada vez más sofisticadas: enlaces falsos, suplantación de identidad y robo de datos financieros. La falta de educación digital y financiera aumenta la vulnerabilidad, por lo que es urgente adoptar hábitos seguros antes de aprovechar las ofertas del Black Friday.

“La prevención no es opcional, es esencial. El Black Friday concentra un volumen de transacciones que los ciberdelincuentes aprovechan para actuar. Prepararse implica más que buenas prácticas: requiere conciencia, monitoreo constante y el uso de herramientas que protejan la identidad financiera. Solo así podemos reducir el riesgo y comprar con confianza”, afirma Jhonnatan Leguizamón, Jefe de Producto Fraude de DataCrédito Experian.

Por eso, antes de aprovechar las ofertas, es fundamental prepararse. La prevención comienza con decisiones informadas y hábitos digitales seguros que reduzcan el riesgo de fraude.

Planifique su compra: compare precios con anticipación y asegúrese de que la página sea la oficial. Esto evita caer en sitios falsos que imitan tiendas reconocidas. Fortalezca su educación digital: entender cómo operan los fraudes es clave para prevenirlos. Conozca las tácticas más comunes y cómo protegerse en el blog antifraude de Midatacrédito: https://blog.midatacredito.com/category/antifraude/ Conozca su información financiera y crediticia: tenga claro cuáles son sus cuentas, tarjetas y productos de crédito. Active alarmas para detectar cambios en su historial que no reconozca. Esto lo puede hacer en ingresando en Midatacrédito.com Evite enlaces sospechosos: si recibe un correo, SMS o mensaje con un link dudoso, no lo abra. Ante cualquier duda, llame directamente a la empresa para confirmar. Sea precavido ante ofertas extremas: si una promoción parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Revise reseñas, políticas de devolución y autenticidad del sitio antes de pagar.

“El fraude no descansa en temporadas de descuentos. Cada clic cuenta, y la mejor defensa es la prevención. Educarse, monitorear su información de crédito y actuar con precaución son pasos que marcan la diferencia entre una compra segura y una experiencia riesgosa”, concluye Jhonnatan Leguizamón, Jefe de Producto Fraude de DataCrédito Experian.