Banda Los Borrachos invita a todos los artistas a que se inscriban al Encuentro Departamental de Cultura

Exponiendo su experiencia en este tipo de encuentros, que organiza la Secretaría de Cultura del Huila, la reconocida Banda Los Borrachos, del municipio de La Plata, viene recordando la importancia de este encuentro ya que, en la versión del 2023, fueron galardonados en la categoría de chirimías, y con el apoyo de la gobernación pudieron viajar a Barcelona, España

La Corporación Folclórica y Musical Banda de los Borrachos del municipio de La Plata Huila, está extendiendo una cordial invitación a todos los grupos de artes plásticas, visuales y audiovisuales, música, literatura, artesanías, gastronomía, inventos y creaciones populares, danzas y teatro, a que se inscriban en el 12 encuentro departamental de Cultura que viene adelantando la Secretaría de Cultura del Huila y cuyo plazo de inscripción cierra este martes 14 de octubre hasta el mediodía.

“Invito a todas las agrupaciones culturales, artísticas del Huila, de danzas, teatro, para que participemos en este encuentro en sus distintas modalidades, porque es una oportunidad para brillar con nuestro arte, con lo que mejor sabemos hacer que representa lo mejor de la huilensidad”, resaltó Miguel Hernán Fajardo Bonilla, vicepresidente de la Corporación Folclórica y Musical Banda de los Borrachos

“Esta es una vitrina cultural que le muestra al país y al mundo, con el apoyo del gobierno departamental, todas esas manifestaciones culturales que hablan de nuestro arraigo, de nuestro folclor, de nuestros valores, de nuestro territorio y sus representaciones musicales y artísticas que tanto agradan a propios y a turistas”, complementó.

Y es que esta banda, fundada el 18 de junio de 1958, es una agrupación sin ánimo de lucro que se distingue por su música: sanjuanero, pasillo, bambuco. A través de sus 68 años de historia, han realizado reconocidas presentaciones como en el Teatro Colón y en el Teatro Mayor Santo Domingo, en Bogotá, y en reinados nacionales de belleza en Cartagena. También participarán del Encuentro Departamental de Cultura en la etapa de la presentación en las subregiones, el 23 de octubre en el municipio de Paicol.

Hace dos años se presentaron en el municipio de Palermo en la versión 21 del Encuentro Departamental de Cultura, donde fueron galardonados dentro de los 10 mejores dentro de la categoría de música Chirimías. Esto les sirvió para que la Gobernación del Huila a través de los auxilios que ofrece, pudieran viajar a la ciudad de Barcelona, España; “muy agradecidos por este apoyo que nos sirvió mucho para participar de un certamen cultural en ese país”, relata Miguel.

Contactarse para cualquier inquietud

“Es importante resaltar, que luego de estos encuentros departamentales, muchas invitaciones vienen a los grupos participantes, porque son muchos los ojos que nos ven, y que nos aprecian en el gran mundo artístico que nos acompaña”, resalta Miguel, quien recuerda que su banda de Los Borrachos, fue recientemente invitada al Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, para el 4 de enero del 2026.

Miguel Hernán Fajardo Bonilla, vicepresidente de la Corporación Folclórica y Musical Banda de los Borrachos, recuerda a todos los trabajadores de la cultura, que aún pueden inscribirse en el link que ha ofrecido la gobernación del Huila – secretaría de cultura departamental: https://culturahuila.com/evento/encuentro-cultura?step=evento

Y ante cualquier inquietud o apoyo para esta etapa de inscripción, pueden comunicarse a los números de contacto: