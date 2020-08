Avanzan mesas de trabajo y talleres del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental – POD del Huila

Como parte de la etapa de diagnóstico territorial se tiene previsto una serie de encuentros con diferentes actores en las cuatro (4) subregiones que conforman el Departamento del Huila.

La elaboración del POD continúa con importantes avances, en lo corrido de la semana se han adelantado mesas de trabajo especializadas con diferentes actores y se tiene previsto para la semana siguiente, la realización de talleres participativos correspondientes a la etapa de diagnóstico en los que se espera una buena participación de todos los huilenses.

El objetivo de los talleres es compartir la información que se ha caracterizado hasta el momento en las estructuras de análisis del territorio, como lo son i) Biofísica, ii) Funcional y de Servicios y iii) Socioeconómica y Espacial, y la construcción del Modelo de Ordenamiento Territorial (MOT) actual, para que los asistentes puedan hacer sus aportes y sugerencias, por ser ellos los que habitan los territorios y conocen de primera mano su contexto.

La participación ha sido esencial en la elaboración del POD, donde se continuará con la etapa de formulación, escenario que genera expectativa y se espera que todos los actores, gremios, academia, entidades institucionales que han participado hasta el momento, continúen realimentando este importante proceso de planificación y desarrollo territorial para el departamento del Huila.

Los talleres se realizarán a través de la plataforma ZOOM en las siguientes fechas y los enlaces estarán disponibles en las redes sociales digitales oficiales de la Gobernación del Huila y del POD Huila.

– Subregión Sur: martes 01 de septiembre 8: 00 a.m.

– Subregión Centro: miércoles 02 de septiembre 8:00 a.m.

– Subregión Occidente: jueves 03 de septiembre 8:00 a.m.

– Subregión Norte: viernes 04 de septiembre 2:00 p.m.