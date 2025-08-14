Avanza el plan de mantenimiento vial en Neiva: Alcaldía interviene la Calle 25, barrio Guillermo Plazas Alcid

Se adelantó el mantenimiento de la Calle 25 en el barrio Guillermo Plazas Alcid, mejorando una vía clave para la conexión con los barrios El Lago y Caracolí.

La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Vías e Infraestructura, continúa ejecutando el plan de mejoramiento y pavimentación de la malla vial en diferentes sectores de la ciudad. En esta ocasión, se adelantaron trabajos de mantenimiento en la Calle 25, ubicada en el barrio Guillermo Plazas Alcid, junto al Centro Regional de Atención y Reparación de Víctimas (CRAV).

Esta intervención hace parte de un cronograma intensivo que busca optimizar la movilidad urbana y la seguridad vial. El plan cuenta con dos cuadrillas operativas que trabajan de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de agilizar los procesos y garantizar una cobertura más amplia en menor tiempo.

Un beneficio para toda la comunidad

La Calle 25 es una vía estratégica que no solo sirve como acceso principal al barrio Guillermo Plazas Alcid, sino que también conecta con los barrios El Lago y Caracolí, lo que la convierte en un corredor vial fundamental para el tránsito de residentes, transporte público y vehículos de servicio.

Para los habitantes, la pavimentación representa la solución a una necesidad que llevaba años esperando respuesta.

“Ya como hace 8 años que llevamos el mejoramiento de esta calle, porque es la principal que es la entrada a nuestro barrio y conecta con los barrios El Lago y Caracolí”, señaló Olga Lucía Polanía Benítez, habitante del sector.

Por su parte, Norma Constanza Díaz, también residente, expresó su satisfacción por la obra:

“Nos hace sentir felices. Toda la comunidad está muy contenta porque las otras juntas comunales no habían logrado esta sinergia administrativa; gracias a nuestro alcalde, Germán Casagua, por fin se nos dio la oportunidad de tener esta vía pavimentada”.

Compromiso de la Administración Municipal

Con estas acciones, la Alcaldía de Neiva reafirma su compromiso con el mejoramiento continuo de la malla vial, trabajando de manera planificada y con visión a largo plazo para garantizar vías seguras, transitables y en óptimas condiciones para todos los neivanos.