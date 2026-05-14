Atención en Salud Mental para cuidadores de personas con dependencia funcional

Con una inversión de 1.200 millones de pesos se espera llegar a cerca de 1.400 familias de Neiva. El programa busca identificar los problemas en salud que presentan los cuidadores de personas con dependencia funcional.

La Alcaldía de Neiva y la ESE Carmen Emilia Ospina firmaron el convenio para atender, en lo que a salud mental respecta, a los cuidadores de personas que padecen alguna dependencia funcional. Lo anterior, teniendo en cuenta que una situación de dependencia que se presente en un núcleo familiar puede alterar las actividades cotidianas de los miembros de la familia.

El principal objetivo del proyecto es conocer el perfil en salud del cuidador, poder identificar el riesgo en salud mental y física que puedan llegar a padecer estas personas debido a las alteraciones en el hogar por un caso de dependencia funcional.

El programa cuenta con equipos profesionales integrados por gestores comunitarios, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales, que están haciendo un ejercicio de reconocimiento en cada uno de los barrios de las comunas de Neiva.

“Se entiende por dependencia funcional toda persona que necesita de un apoyo en la realización de sus actividades diarias, tiene unos grados de autonomía que no le permiten el desarrollo adecuado, por lo que necesita de una persona que realice una atención y apoyo para poder realizar sus necesidades básicas. A ellos es que se les asignan un cuidador, pero estos cuidadores también necesitan cuidado en salud, para cobijar a esta población es que se creó el programa Cuidado del Cuidador”, explicó el coordinador del programa, Anderson Castañeda.

Agregó, que: “el programa es totalmente gratuito, cuenta con recursos por los 1.200 millones de pesos y se espera llegar a unas 1.440 familias, que se pueden convertir en una red de apoyo que conformen grupos de ayuda mutua y fortalecer así sus capacidades a través de nuestros profesionales para crear escenarios de participación. Cabe destacar que en este ejercicio nos está acompañando también la Red de Cuidadores de Neiva, que siempre ha trabajado por esta población y en hora buena el Municipio de Neiva y la ESE Carmen Emilia Ospina han generado un escenario para poder materializar unas intervenciones muy específicas y generar nivel de bienestar en esta población”.

Con la estrategia de Cuidado al Cuidador la ESE Carmen Emilia Ospina reafirma su compromiso de trabajar por el bienestar y salud de toda la población, y llegar a todos los sectores promoviendo la inclusión y la participación de la comunidad en la solución de sus necesidades en salud.