Así se vivió el cuadrangular de fútbol juvenil, en las Fiestas del Cacao y del Café

Con un ambiente lleno de entusiasmo y energía, la Alcaldía de Gigante dio inicio a la programación del Festival, abriendo con una jornada deportiva que reunió a jóvenes talentos del fútbol local en el Cuadrangular Juvenil, un espacio pensado para promover la sana competencia y fortalecer la convivencia a través del deporte.

Durante la jornada, desarrollada el domingo 5 de octubre desde las 10 de la mañana, los asistentes disfrutaron de partidos llenos de emoción, esfuerzo y buen nivel, destacando el compromiso de los equipos participantes. Al final del torneo, el conjunto D&D Lamaye se consagró como campeón, mientras que Deportivo Gigante obtuvo el subcampeonato, demostrando el talento y la pasión que caracteriza a los jóvenes futbolistas del municipio.

Como parte del reconocimiento al esfuerzo y la disciplina de los jugadores, se realizó la entrega de uniformes, medallas y trofeos, en un acto que exaltó el espíritu deportivo y el trabajo en equipo.

De esta manera, la Alcaldía de Gigante que lidera el ingeniero Josué Manrique Murcia, continúa promoviendo escenarios de integración y esparcimiento, reafirmando su compromiso con el desarrollo deportivo, la juventud y la construcción de comunidad a través de actividades que unen a las familias giganteñas.