Así le fue a Neiva en movilidad para el mes de julio

El incremento de la operatividad, junto a las campañas de educación vial por comunas, arrojaron buenos resultados para el mes de julio, destacando una disminución del 66.7% en personas fallecidas, en comparación con julio 2024.

Para el pasado mes de julio, se reportaron 33 siniestros viales, entregando una diferencia de 8 casos más que en el mes de julio de 2024, en el que se registraron 25 siniestros.

Desde la cartera de Movilidad se extienden condolencias a las familias que, durante este mes de julio, perdieron a un ser querido en medio de siniestros de tránsito. Por lo anterior, conforme lo indica el Observatorio de Seguridad Vial, la variación en personas fallecidas, es del 66.7%, entendiendo que en julio 2024 fallecieron 6 personas y en julio 2025 perdieron la vida dos personas.

Conforme los datos obtenidos por el Observatorio del Municipio, se presentaron las siguientes variaciones:

Julio 2024

🔘 Siniestros viales: 25 casos.

🔘 Muertes: 06 casos.

🔘 Heridos: 18 personas.

🔘 Daños: 01 caso.

Julio 2025

🔘 Siniestros viales: 33 casos.

🔘 Muertes: 02 casos.

🔘 Heridos: 30 personas.

🔘 Daños: 01 caso.

Balance

Siniestralidad: aumento del 32%

Muertes: disminución del 66.7%

Heridos: aumento del 66.67%

Daños: sin variaciones.

Datos de interés

Para el mes de julio, el Observatorio de Seguridad Vial del Municipio reportó que las comunas con mayor índice de siniestralidad son la comuna Seis (30.3%), Cuatro (18.18%) y Siete (15.15%), representando un 63.63% del total de la siniestralidad, asimismo, si bien se reportaron 30 personas heridas, los lesionados entre heridos de gravedad y con lesiones leves, es de 51 personas.

Los barrios en los que se reportaron más casos son Zona Industrial, Ipanema y Centro.

Las dos personas que fallecieron en esta vigencia eran hombres que transitaban en calidad de peatones.

El comparendo que más se aplicó en el mes de julio 2025 fue el C02: parquear en sitios prohibidos.

La operatividad en el mes en relación presentó un aumento del 38.4%, manteniendo la estrategia operativa estrategia ’24/7 contigo’, brindando acompañamiento las 24 horas del día, así como el patrullaje en las principales zonas de la ciudad, al igual que controles fijos al transporte público, cumplimiento de normas de tránsito y control al transporte ilegal.

El equipo adscrito a la Central de tráfico del Municipio, durante el mes de julio dio inicio al cronograma de atención preventiva y correctiva de 60 intersecciones semafóricas para dejar en óptimas condiciones las 90 intersecciones semafóricas de la ciudad.

Asimismo, se han adelantado procesos de demarcación horizontal y vertical, mejorando así la movilidad y la seguridad vial del Municipio, junto a los procesos de educación vial, con los que para el mes de julio se sensibilizaron más de 5.100 usuarios, incluyendo niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, empresas y grupos focalizados.

Se destaca también, la estrategia ‘Embajadores de la Seguridad Vial’, que está reuniendo a lideres, presidentes de JAC, ediles y comunidad en general de las comunas que son reincidentes en mayores índices de siniestralidad, tales como la Seis y la Cuatro. La intención es que los futuros embajadores de la seguridad vial sean replicadores de la información y del aprendizaje frente al respeto de las normas de tránsito.