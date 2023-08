Armando Bautista, sinónimo de voleibol y disciplina

Durante mi época de estudiante de colegio a finales de los años 80’s en el Salesiano (egresado de la promoción del año 1990), tuve la oportunidad de recibir clases de educación física con el profesor Armando Bautista, yo no era un deportista, solo me gustaba nadar y la natación no hacia parte del pensum; recibíamos clases de futbol, baloncesto, atletismo y voleibol para lo cual era un “tronco” completo.

Siempre observaba con admiración a mis compañeros que entrenaban voleibol con la selección del colegio, dirigida por Armando porque era exigente y ser parte del equipo era estar en la elite del voleibol. Quizás por mi poca pasión por estos deportes no tuve mucha cercanía pero siempre valore lo que logro con el equipo.

Por las huestes de Armando pasaron más de 100 estudiantes de los colegios Salesiano y Técnico que fueron parte del proceso e integraron las selecciones; con ambos colegios fueron campeones nacionales en los juegos intercolegiados, muchos estudiaron becados por ser parte de las selecciones y tres de ellos hicieron parte de la selección Colombia de voleibol, dos de ellos compañeros del salón, Armando Flórez y Carlos Cardozo, el otro Mauricio Cardozo hermano mayor de Carlos y quienes fueron conocidos como “los plásticos” por su elasticidad al jugar.

Precisamente recurrí a Carlos para preguntarle por la huella y el recuerdo de Armando en su vida y me escribió que el aprendizaje más importante siempre ocurría al terminar el entrenamiento con los consejos que recibían de Armando, que los formo como personas y no solo como jugadores.

Profesores como Armando que con su ejemplo y disciplina ejercida desde el deporte transformaron más de una generación de jóvenes huilenses, ofreciendo oportunidades diferentes para sus vidas, reafirmando que el deporte es un pilar para la formación estructural de la persona.

Hoy que después de tener problemas de salud me volví triatleta y encontré en el correr una terapia para mi vida, he comprendido del placer de hacerlo y en muchas de mis carreras he llevado al profe Armando en mi cabeza diciéndole que este flojo si pudo correr largo y quizás ir más allá del “tomo” y regresar al colegio entre los de la punta.

Gracias profe, hoy muchas familias llevan su estampa, porque muchos de esos jóvenes se hicieron más que deportistas buenos seres humanos por sus enseñanzas, pasión, sacrificio y disciplina.

Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar

Twitter: @saludempatica