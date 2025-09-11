Aprendices del SENA Huila conquistan Japón con café y cacao en Expo Osaka 2025

Un grupo de aprendices y un instructor de la Regional Huila participan en Expo Osaka 2025, mostrando al mundo el talento, la innovación y la tradición de los productos insignia del departamento: café y cacao.

Con el sello de calidad del SENA Huila, un grupo de aprendices y un instructor participa en Expo Osaka 2025, llevando a Japón el sabor, el aroma y la tradición del café y el cacao producidos en nuestro territorio.

En este escenario internacional, los jóvenes realizaron un atractivo show de barismo y una cata de cacao que cautivaron a empresarios, visitantes y autoridades, quienes reconocieron el talento huilense y el aporte de la formación profesional integral a la promoción de productos con identidad regional.

“Estamos muy orgullosos de ver a nuestros aprendices representando a Colombia en un evento de talla mundial. Este tipo de experiencias son la mejor muestra de cómo la formación abre puertas, conecta con el mercado global y proyecta a nuestros jóvenes como embajadores del conocimiento y la innovación”, afirmó Campo Elías Gutiérrez Polanía, director regional del SENA Huila.

El impacto de la presentación fue tan significativo que la delegación recibió la visita del embajador de Colombia en Japón, Gustavo Makanaky, y de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quienes destacaron la calidad de los productos presentados y el valor cultural de la propuesta.

“Estoy tan feliz y satisfecho de ver que las personas en Japón han querido recibir toda la información y probar cada una de las muestras que presentamos en el pabellón”, expresó Andrés Barrios, aprendiz SENA, desde Osaka.

Con esta participación, el SENA demuestra cómo la formación profesional integral no solo transforma vidas, sino que también impulsa la internacionalización de las cadenas productivas estratégicas de la región.