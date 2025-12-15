«Apoyemos lo Nuestro y hagamos Grande al Huila»: estrategia para dinamizar la economía y fortalecer el turismo en temporada de fin de año

La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, puso en marcha la estrategia de promoción turística y de compra local “Apoyemos lo Nuestro y hagamos Grande al Huila”, una iniciativa orientada a dinamizar la economía del departamento durante la temporada de fin de año y vacaciones.

La estrategia contempla acciones de promoción turística con distintos enfoques, diseñadas para incentivar la llegada de visitantes al Huila durante los meses de diciembre y enero. De manera articulada, la Secretaría ha trabajado con diversas instituciones y autoridades, entre ellas la Policía Nacional, el Ejército y Migración Colombia, con el propósito de garantizar condiciones de seguridad, confianza y tranquilidad para propios y visitantes.

De forma complementaria, la campaña promueve la compra de regalos de Navidad en el comercio local, invitando a la ciudadanía a apoyar a los emprendedores y empresarios huilenses, fortalecer la economía regional y generar mayores oportunidades de empleo en el territorio, bajo el lema “Apoyemos lo Nuestro y hagamos Grande al Huila”, la iniciativa busca que las celebraciones de fin de año se conviertan también en una oportunidad para impulsar el desarrollo económico del departamento.

“Queremos incentivar las compras locales e invitar a todos a que compremos en Neiva y el Huila, que los regalos no se compren por fuera, sino aquí, en Neiva y en todo el territorio huilense”, expresó el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Jorge Andrés Gechem Artunduaga.

Como cierre de esta temporada, la Gobernación del Huila invita a la ciudadanía y a quienes visitan el departamento a vivir una experiencia segura, cercana y auténtica, recorriendo sus destinos turísticos y apoyando el talento local. Cada compra y cada visita representan un aporte directo al crecimiento económico del Huila y a la construcción de un territorio más fuerte, solidario y próspero para todos.