Anuncian un cuarto concierto de Shakira en Colombia

Sus organizadores anunciaron un cuarto show que se realizará en el Estadio El Campín de Bogotá, luego de que se agotaran las entradas en las tres ciudades.

La barranquillera abrirá una cuarta fecha para el 27 de febrero de 2024 en Bogotá. Los organizadores de esta gira realizaron dos preventas durante esta semana de sus conciertos en Medellín, Barranquilla y Bogotá, donde se agotaron las cien mil boletas disponibles en cuestión de minutos.

El cuarto show que se realizará en el Estadio El Campín de Bogotá el día 27 de febrero.

La gira mundial arrancará en noviembre por distintas ciudades de Estados Unidos, en febrero y marzo estará de gira por América Latina.

En Colombia, se presentará el viernes 21 de febrero de 2025 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en su natal Barranquilla, dos días más tarde el show se trasladará a la ciudad de Medellín en el estadio Atanasio Girardot, para cerrar el 26 y 27 de febrero en el estadio El Campín de Bogotá.

Shakira’s «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» sold out multiple stadium shows all over Latin America in record time, selling over 700,000 tickets.

Due to unprecedented demand, she added new dates in multiple cities. Her tour is set to break all-time attendance records in 2025. pic.twitter.com/AAorZ1KRfm

