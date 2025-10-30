Antioquia se consolida como referente en modernización administrativa con su nuevo modelo de gestión documental digital

La digitalización y estandarización de archivos públicos en La Estrella, Envigado y Segovia benefician a más de 250.000 habitantes y fortalecen la transparencia institucional

Bogotá, octubre de 2025. Antioquia avanza en la modernización del sector público con la implementación de un innovador modelo de gestión documental digital que fortalece la transparencia y la eficiencia administrativa en los municipios de La Estrella, Envigado y Segovia. La iniciativa, que beneficia a más de 250.000 habitantes, posiciona al departamento como referente nacional en transformación digital y preservación de la memoria institucional.

Un paso decisivo hacia la modernización del Estado local

El proyecto “Optimización de la gestión documental y archivística”, liderado por Red Summa en alianza con las administraciones municipales, busca garantizar que los documentos públicos estén organizados, digitalizados y disponibles para los ciudadanos y los entes de control.

Hasta hace poco, más del 45 % de los archivos municipales en Antioquia presentaban deficiencias en organización y digitalización, lo que afectaba la eficiencia y la transparencia de la gestión pública. Frente a este panorama, la intervención permitió implementar instrumentos archivísticos estandarizados como el PGD, PINAR, TRD, SIC y SGDEA, alineados con normas nacionales e internacionales de conservación documental.

“Modernizar los archivos no es sólo incorporar tecnología, es fortalecer la confianza institucional y garantizar el derecho ciudadano a la información pública”, destacó Red Summa, entidad que acompañó el proceso técnico y formativo.

Resultados: transparencia, acceso y eficiencia

El proyecto incluyó diagnósticos archivísticos, organización física y digital de documentos, formulación de planes de conservación, creación de inventarios completos y capacitación técnica a más de 300 funcionarios municipales.

Entre los resultados más relevantes se encuentran:

Digitalización masiva e indexación de documentos.

Implementación de modelos de gestión documental digital.

Custodia y conservación segura de la información institucional.

Optimización de los procesos administrativos y de atención ciudadana.

Estas acciones permiten que la información pública esté disponible de forma rápida, segura y verificable, promoviendo la eficiencia administrativa y la rendición de cuentas en los gobiernos locales.

“La transformación digital de los archivos garantiza decisiones más informadas y procesos más ágiles dentro de las alcaldías”, añadió la entidad.

Antioquia, modelo nacional en transformación digital y gobierno abierto

Con esta iniciativa, Antioquia se consolida como modelo en modernización administrativa al integrar tecnología, transparencia y capacitación institucional. El proyecto reafirma el compromiso de Red Summa con la modernización del sector público y la creación de administraciones más eficientes, sostenibles y cercanas a la ciudadanía.