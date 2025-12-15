ANT comprará tierras a entidades financieras para beneficiar a campesinos y comunidades étnicas

Después de 30 años, la Agencia Nacional de Tierras implementará una Ley que permite comprar tierras a bancos.

El Decreto 033 de 2025 otorga a la ANT la primera opción de compra sobre predios en poder de las instituciones financieras.

Con esta estrategia, el Gobierno Petro busca que las tierras lleguen a más familias campesinas y comunidades étnicas, fortaleciendo la Reforma Agraria y promoviendo un acceso más equitativo a la tierra en Colombia.

En el marco del fortalecimiento de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) liderada por Juan Felipe Harman adelanta acciones para acelerar la adquisición voluntaria de predios y garantizar que la tierra llegue a las familias campesinas que durante décadas no han tenido acceso a la tierra.

Uno de los mecanismos clave establecidos por la normativa agraria es la identificación de predios rurales que se encuentran actualmente en poder de entidades financieras. De acuerdo con la Ley 160 de 1994 (artículo 32) y el Decreto 1071 de 2015, modificado recientemente por el Decreto 033 de 2025, los bancos deben informar a la ANT sobre los predios rurales recibidos como dación en pago por liquidación de créditos hipotecarios u otros negocios jurídicos, así como aquellos adquiridos mediante sentencia judicial. Esto permite que la Agencia pueda ejercer la primera opción de compra prevista en la ley.

Asimismo, el decreto establece que cualquier propietario de tierras o ganadero que desee vender sus predios en áreas priorizadas por la Reforma Agraria podrá informar primero a la Agencia Nacional de Tierras, que contará con 15 días para decidir si desea adquirir el predio antes que cualquier interesado particular.

“Esta es una ley que llevaba 30 años sin ser aplicada y, gracias al Decreto 033 de 2025, ahora podemos implementarla efectivamente. Las entidades financieras que tengan tierras podrán postularlas para que la Agencia pueda tener la primera opción de compra y estas lleguen finalmente a las familias campesinas y comunidades étnicas”, aclaró el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

Con la compra voluntaria de tierras, la Agencia Nacional de Tierras realizará los análisis jurídicos, técnicos y territoriales pertinentes y, de ser viable, presentará las ofertas formales de compra, consolidando así la implementación de la Reforma Agraria y promoviendo un acceso más equitativo a la tierra en Colombia.