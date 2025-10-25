ANSV entrega a Neiva, obra de señalización de la Calle 7

Hoy la calle Séptima entre carreras Séptima y 16, tiene una nueva y completa demarcación horizontal, vertical, así como la instalación de elementos de seguridad vial, que permiten reducir el número de siniestros en esta zona. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, realizó entrega de esta importante obra a la entidad territorial.

Con una inversión cercana a los mil millones de pesos, del orden nacional, el Municipio de Neiva logró ser beneficiario de la intervención en infraestructura vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV, denominada ‘Obras por la Vida’.

La obra permitió que la calle Séptima, entre carreras Séptima y 16, contara con un trabajo completo de demarcación tal y como está establecido en la normativa nacional; la señalización responde a la identificación por parte de la Secretaría de Movilidad de Neiva, como una vía de alto índice de siniestralidad.

Johanna Naranjo, delegada de la ANSV, manifestó que “vinimos a entregarle a la entidad territorial el punto crítico de siniestralidad que implementamos con medidas de seguridad vial en el Municipio de Neiva, con una inversión cercana a los mil millones de pesos”.

La demarcación, que incluyó las vías aledañas a la calle Séptima, incluyó:

✅ Señalización horizontal

✅ Zonas 30 – Tráfico calmado

✅ Zonas escolares

✅ Cruces peatonales

✅ Hitos

✅ Tachones

✅ Estoperoles

✅ Bandas alertadoras transversales

✅ Señales verticales

“Hoy estamos muy contentos, nos encontramos aquí en la calle Séptima entre las carreras 12 y 13 del Municipio de Neiva, haciendo el recibimiento de esta gran obra que nos entrega el día de hoy la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una obra que ha sido gestionada desde la Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Movilidad”, sostuvo Raúl Mosquera alcalde de Neiva (e).

“Esperamos que estos dispositivos de seguridad vial, justamente nos ayuden en esa batalla de reducir muertes por siniestros viales, de prevenir accidentes de tránsito. Recibimos con alegría esta obra, con el compromiso de cuidarla”, concluyó Edna Johanna Cruz, secretaria de Movilidad.

La seguridad vial es una responsabilidad compartida que depende del compromiso de todos los actores en la vía. Respetar las señales de tránsito es fundamental para prevenir siniestros y proteger la vida, por lo anterior desde la Alcaldía de Neiva se le extiende la invitación a cada actor vial a que cuide de estos elementos y a que los respeten.