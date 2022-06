Álvaro Uribe acepta reunirse con Gustavo Petro para dialogar

El expresidente dice que irá a nombre del partido opositor Centro Democrático.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, que durante la última campaña electoral criticó con fuerza las propuestas de Gustavo Petro, aceptó reunirse con el ahora presidente electo para mantener un diálogo.

El líder del Pacto Histórico extendió su invitación para formar parte de lo que llama el Gran Acuerdo Nacional para pasar la página de la polarización.

«Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro», escribió el expresidente en su cuenta de Twitter en la mañana de este viernes. «Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria«, argumentó.

Este es un precedente importante de lo que Petro constantemente ha manifestado: una clara necesidad de pasar la página de la extenuante polarización que impide los consensos para lograr beneficios colectivos.

Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 24, 2022

Con esta tesis, cree que debe haber un Gran Acuerdo Nacional en el que todas las voces sean escuchadas. En esa dinámica piensa que la de Uribe es fundamental. Así lo manifestó en campaña, en su discurso de celebración de triunfo por las elecciones y este viernes cuando recibió la credencial de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral que certifica su condición de nuevo mandatario.

«He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones”, dijo Petro.

El pasado domingo 19 de junio, Uribe fue uno de los primeros en aceptar la victoria del líder de izquierda. «Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente. Que nos guíe un sentimiento: Primero Colombia», expresó.

(Además: Finanzas, entre los temas claves del primer encuentro Duque – Petro).

En ocasiones anteriores los políticos han tenido fuertes enfrentamientos e incluso Uribe ha acusado a Petro de ser el causante del estallido social en el país. Por ahora no se ha definido lugar ni fecha para este encuentro.

De: PORTAFOLIO