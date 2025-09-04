Alcaldía de Neiva, recupera y restaura figuras del Sanjuanero de la Avenida Inés García de Durán

Más de 95 millones de pesos serán invertidos en la recuperación de este complejo escultórico que cumple ya 10 años y que engalana una vía del sur de la ciudad.

La restauración de las figuras del Sanjuanero huilense ubicadas en la Avenida Inés García de Durán, hace parte de una iniciativa estratégica para preservar y fortalecer el referente cultural de la ciudad. Este proyecto reafirma el compromiso de la administración local con la identidad regional y la memoria colectiva de la comunidad.

La secretaria de Cultura, Tania Peñafiel manifiesta que “estas esculturas del Sanjuanero huilense son un símbolo emblemático de nuestra tradición folklórica y de la historia social de Neiva. Representan valores culturales y de identidad regional que trascienden generaciones, convirtiéndose en un punto de referencia para residentes y visitantes. Su restauración no solo busca preservar su valor estético y material, sino también asegurar que sigan siendo un espacio de aprendizaje, encuentro y orgullo cívico para las futuras generaciones”.

La restauración estará a cargo del autor de estas esculturas, el Maestro Fernando Núñez Beltrán, reconocido por su labor en intervenciones de alta precisión en obras de arte monumental y esculturas de valor patrimonial.

Su experiencia garantiza una intervención técnica rigurosa, respetuosa con las piezas y alineada con criterios de conservación preventiva y restauración contemporánea.

“Contaremos con el apoyo del taller Imaginarte, un taller huilense que hará la parte técnica, la parte física de la obra. La intervención implica remozar todo el conjunto de las figuras, recuperar la parte estructural de las obras que han sido vandalizadas que es lo más grave”, aseguró el maestro Núñez Beltrán.

Este proyecto es liderado por la Alcaldía de Neiva a través de la Secretaría de Cultura, se enmarca dentro de las políticas de preservación, promoción y gestión del patrimonio cultural de la ciudad.

“Invitamos a toda la ciudadanía a cuidar estas esculturas y a involucrarse activamente en su preservación. El cuidado colectivo fortalece la identidad de Neiva y garantiza que estas figuras sigan siendo un emblema vivo de nuestra tradición para las próximas generaciones”, puntualizó la secretaria Tania peñafiel.