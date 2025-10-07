Alcaldía de Neiva recupera la ciclorruta de la Carrera Segunda, al norte de la ciudad

Con el ánimo de mejorar los espacios destinados a la actividad física y propiciar la movilidad activa, la Secretaría de Movilidad destinó importantes recursos en la ciclovía de la carrera Segunda, contigua al aeropuerto. La obra incluye demarcación completa y dispositivos de seguridad vial como hitos y tachones.

En el marco del contrato de señalización vial que se está ejecutando actualmente por el Municipio a través de la cartera de Movilidad, se priorizó la ciclovía de la carrera Segunda, un espacio de gran impacto para el desarrollo de actividad física y que necesitaba intervención para brindar mayor seguridad vial a quienes lo ocupan.

El proceso de recuperación incluye visitas técnicas para determinar el estado de la ciclovía, así como la pintura especial para tráfico color azul, en los 2.5 km de la ciclorruta. Señales horizontales tal y como establece la norma nacional de seguridad vial en tonos amarillos y blancos, así como la reposición de los hitos y tachones, elementos de seguridad vial que permiten separar la ciclovía de la avenida.

“Hemos apropiado los recursos necesarios para recuperar 2.5 kilómetros de la carrera Segunda, este espacio estará disponible para nuestros niños, niñas, adolescentes, para las personas de la tercera edad y por supuesto, para todos nuestros deportistas, que los días domingo se reúnen en este espacio a desarrollar su deporte y a disfrutar de un ambiente sano”, enfatizó Edna Johanna Cruz Bonilla, secretaría de Movilidad.

Sanciones para los infractores

Preservar la ciclorruta también depende de la cultura de los neivanos, debido a que pasar sobre los dispositivos de seguridad vial como los hitos y los tachones, además de dañarlos, genera obstáculos para los actores viales.

Por lo anterior, para evitar que tanto carros como motos invadan este espacio, la cartera de Movilidad propiciará controles sobre las ciclovías de la ciudad e impartirá los comparendos necesarios a los contraventores.

La infracción D5 en el Código Nacional de Tránsito de Colombia sanciona conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados. Esta contravención tiene una multa de 30 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), que en 2025 equivalen a $1.423.500.

Desde la Secretaría de Movilidad se invita a la comunidad a preservar y a cuidar estos espacios, que se recuperan para el disfrute de todos los neivanos. En caso de observar conductas en contra de estas zonas, no olvide reportarlas al 123 de la Policía Nacional.