Alcaldía de Neiva fortalece diálogo con líderes y cuidadores de población con discapacidad

En un ejercicio de diálogo y participación, la Alcaldía de Neiva adelantó una mesa de trabajo con líderes de discapacidad y cuidadores, para fortalecer la articulación interinstitucional en la garantía de derechos de esta población.

Con el propósito de avanzar en la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores, la Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, realizó una mesa de diálogo.

Durante el encuentro, los representantes de la población con discapacidad y sus cuidadores expresaron sus necesidades y propuestas, en un espacio de diálogo constructivo que permitió establecer acuerdos orientados a fortalecer la atención integral y el acompañamiento institucional.

Entre los compromisos pactados se destaca el seguimiento permanente a la implementación de la Política Pública de Discapacidad, cuyo impacto está siendo evaluado para proyectar, en 2026, la actualización de este instrumento con base en un diagnóstico ajustado a las realidades y necesidades actuales de la población.

Así mismo, las secretarías de educación y salud asumieron el compromiso de hacer seguimiento a casos reportados de posible vulneración de derechos, especialmente en el ámbito educativo y en la atención prioritaria en salud.

La comunidad

Tania Retamar, Líder de la Red de Cuidadoras de Comunas y Corregimientos de Neiva:

«Agradecerle primero a la Administración Municipal por habernos escuchado, a los diferentes secretarios, a las diferentes personas que estuvieron aquí en la Alcaldía de Neiva, porque eso significa que esto es dar un paso enorme, que al escuchar la población podemos sacar las diferentes soluciones que necesitamos”.

Jenny Castro, representante de la Fundación Familias Azules Autismo Huila:

«Tuvimos una reunión con la Administración Municipal, una mesa de diálogo, donde se llegaron a unos acuerdos, a unos compromisos, que esperamos positivamente que se cumplan, que se hagan esos seguimientos, pero que también se haga ese apoyo solicitado a las diferentes peticiones que se manifestaron en esta reunión con la Administración Municipal”.

Marisol Pórtela Firigua, madre cuidadora:

«Agradecemos muchísimo al señor alcalde, el que haya visitado a sus secretarios para que nos abrieran esta puerta y hoy pudiéramos ser escuchados por parte de ellos”.