Alcalde Germán Casagua, oficializa inicio de obras del Colegio Santa Librada de Neiva

El tradicional Colegio Santa Librada, patrimonio educativo y emocional de miles de neivanos, inició oficialmente su proceso de recuperación. La firma del acta de inicio marca el comienzo de unas obras largamente esperadas por estudiantes, docentes, exalumnos y familias que ven en esta institución un símbolo de identidad y memoria colectiva.

El proyecto se pone en marcha gracias a la articulación entre el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y el FFIE, y la Gobernación del Huila, con el apoyo de la Alcaldía de Neiva. La intervención busca rescatar espacios deteriorados, mejorar las condiciones de aprendizaje y devolverle dignidad a uno de los colegios más representativos del departamento.

¿Qué se va a intervenir? Estas son las obras detalladas

La recuperación del Santa Librada contempla mejoramientos en cuatro áreas principales: Biblioteca, Laboratorios, Piscina con sus baterías sanitarias y vestieres, y la zona de piscina. A continuación, los detalles técnicos de la intervención:

1. Bloque Biblioteca

•Cambio de cubierta por teja UPVC

•Cambio de canales y bajantes

•Resanes, pañete y pintura en muros interiores y exteriores

•Demolición y restitución del andén de circulación

•Limpieza del cárcamo perimetral

•Mejoramiento de carpintería metálica y de madera

2. Bloque Laboratorios

•Mejoramiento de la cubierta y manto en placas de concreto

•Cambio de bajantes y canales

•Resanes, pañete y pintura en muros interiores y exteriores

•Cambio de pisos de los laboratorios

•Mejoramiento de carpintería metálica y de madera

•Limpieza del cárcamo perimetral

•Cambio de mesones

3. Baterías sanitarias y vestieres de la piscina

•Cambio de enchapes de pisos y muros

•Pintura de muros interiores

•Cambio de aparatos sanitarios

•Cambio de instalaciones hidrosanitarias

4. Mejoramiento de la piscina

•Demolición de elementos en concreto

•Construcción de nuevos elementos en concreto

•Enchapes de la piscina

•Instalaciones hidrosanitarias y equipos

Una recuperación que trasciende lo físico

Más allá de los trabajos de infraestructura, esta intervención significa la posibilidad de que nuevas generaciones crezcan en espacios dignos, seguros y adecuados. También representa la recuperación del valor histórico de un colegio que ha formado a miles de huilenses durante décadas.

Con estas obras en marcha, la comunidad espera que el Santa Librada vuelva a consolidarse como uno de los epicentros educativos más importantes de la región.