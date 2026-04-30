Maestros de la poesía, la narrativa y la música infantil serán homenajeados en la FILBo 2026

Estos seis días restantes de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que irá hasta el 4 de mayo, se realizarán homenajes al escritor José Luis Díaz-Granados, por sus 80 años de vida, a Pilar Lozano por el conjunto de su obra y al ‘Padre de la Canción Infantil Colombiana’, Jairo Ojeda, por su contribución a la cultura y al desarrollo musical del país.

Además, se conmemorarán los 50 años de fallecimiento del maestro León de Greiff y del fundador del Nadaismo, Gonzalo Arango, y los 100 años de nacimiento del fallecido periodista y escritor Alberto Aguirre. También, con el lanzamiento del libro ‘El dios que adora’, el Festival Internacional de Poesía de Bogotá rendirá tributo a los aportes de Raúl Gómez Jattin (fallecido en 1997).

Los visitantes encontrarán una programación en la que confluirán la política nacional, la literatura, las apuestas editoriales, conversaciones entre autores y una sólida oferta comercial.

El fin de semana habrá una nutrida programación para niños y jóvenes, que invita a recorrer y disfrutar de la Feria en familia o con grupos de amigos.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) sigue demostrando por qué es uno de los eventos culturales más queridos por los colombianos y la vitrina editorial más importante del país. Quedan cinco días en los que se podrá disfrutar de una diversa y nutrida programación para todo tipo de públicos y generaciones, que invita a disfrutar del encuentro con sus autores favoritos, a descubrir a los nuevos y participar de talleres y actividades artísticas que promueven la apropiación de la sensibilidad, el goce espiritual, el estímulo de los sentidos y el crecimiento intelectual.

Durante estos últimos días también se rendirá homenaje a algunos de los más importantes maestros de la poesía y la música, en recitales y veladas en las que se entonarán sus canciones y versos. Estos son algunos de los homenajes, conmemoraciones y tributos que se tomarán la FILBo:

Reconocimientos en vida

Jairo Ojeda, el ‘Padre de la Canción Infantil Colombiana’. El músico de Mercaderes, Cauca, residente en Cali, es el renovador de la música infantil, con creaciones que exaltan la memoria, el respeto por la herencia, los oficios, la naturaleza y la importancia de vivir la vida de manera sencilla. Sus álbumes Todos podemos cantar incluyen temas como Chontaduro maduro, Gotica de lluvia, La cocodrílica, Juguemos a la sombra y El granito de maíz. Se realizarán dos eventos:

Canciones el oído, encuentro íntimo con cantos, rondas y versos, en la Biblioteca El Parque, del Parque Nacional, el jueves 30 de abril, a las 10:00 a. m.

Conversatorio con Alekos. Este encuentro invita a cantar en familia, escuchar y recordar cómo la música se viste de imaginación y ternura, junto a su amigo entrañable y compañero de guitarra. Viernes 1 de mayo, a las 10:00 a. m., en Carpa Cultural.

José Luis Díaz-Granados. Homenaje a su contribución poética en sus 80 años de vida. El samario es uno de los grandes referentes de las letras colombianas. Recorrido por sus versos y su narrativa, que tiene profundo sensibilidad social y refleja amor por la palabra. Jueves 30 de abril, a las 4:00 p. m., Gran Salón F.

Pilar Lozano: una vida dedicada a narrar el conflicto. La ganadora del Simón Bolívar, escritora, periodista y columnista, mira con ojos de niña los enfrentamientos y la desigualdad para convertirlos en historias. Ha publicado más de 20 libros, entre ellos: Socaire y el capitán loco; Turbel, el viento que se disfrazó de brisa, La estrella que le perdió el miedo a la noche, Crecimos en la guerra y Era como mi sombra (incluido en la lista White Ravens 2016):

Junto a la escritora Irene Vasco conversará con Diana Rey, sobre sus historias y cómo los viajes han nutrido sus relatos. Dirigido a niños de primera infancia (0 a 6 años). Sábado 2 de mayo, a las 1:00 p. m., en la Sala FILBo LIJ.

sobre sus historias y cómo los viajes han nutrido sus relatos. Dirigido a niños de primera infancia (0 a 6 años). La autora conversará con María Camilo Jaramillo, el sábado 2 de mayo, a las 2:30 p. m., en la Sala María Mercedes Carranza.

Conmemoraciones a los 50 años de fallecimiento

León de Greiff. Tributos al poeta de Medellín, en reconocimiento a su contribución a las letras colombianas:

La editorial de la Universidad Nacional de Colombia lanza este libro que reúne textos escritos entre 1914 y 1972, la participación de la escritora Piedad Bonnett y Alexis de Greiff , nieto del poeta, físico y doctor en ciencias, profesor de sociología y difusor y guardián de la obra de su abuelo. Miércoles 29 de abril, a las 5:30 p. m. en la Sala Jorge Isaacs.

, nieto del poeta, físico y doctor en ciencias, profesor de sociología y difusor y guardián de la obra de su abuelo. Conversatorio sobre la obra del poeta, entre Alexis de Greiff y Santiago Gardeazábal, curador, gestor cultural y conocedor de la obra del autor paisa. Este encuentro propone una aproximación a la vitalidad de su legado a partir del trabajo de archivo, edición, investigación y activación pública de su obra. La conversación abordará el fondo León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, la labor editorial de Hjalmar de Greiff, la conformación del grupo Archi-Leo y las distintas iniciativas de conmemoración y celebración que buscan proyectar su obra. El encuentro será también una ocasión para presentar La gran confusión de las artes, proyecto que propone una activación escénica, radiofónica y multilingüe de la obra de León de Greiff desde el cruce entre poesía, voz, archivo, música e imagen. Organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Viernes 1 de mayo, a las 4:00 p. m., en Talleres 4.

Gonzalo Arango. Conmemoración de 50 años de partida del fundador del Nadaismo, corriente que en los años 60 revolucionó la poesía colombiana, gracias a la ruptura con la estética literaria tradicional, sus cuestionamientos al orden establecido y la renovación del lenguaje, usando el humor negro y tocando temas urbanos. La poeta, teatrista directora del Teatro La Candelaria y exministra de Cultura Patricia Ariza y el poeta Jotamario Arbeláez, que fueron parte del movimiento, conversarán con la moderación de María Paz Guerrero. Sábado 2 de mayo, a las 10:00 a. m., en el auditorio del Pabellón Colombia.

Por el centenario de su nacimiento

Alberto Aguirre practicó de modo riguroso la crítica como forma de vida, lo cual lo convirtió en una figura prominente de la intelectualidad colombiana de los años sesenta. Fue cineasta, librero, editor, fotógrafo y columnista en renombrados medios de comunicación impresos, también ejercía su espíritu analítico y polemista en todos los ámbitos de su vida, lo que le granjeó tanto prestigio como problemas. Con la participación de María Clara Calle Aguirre y Pedro Adrián Zuluaga, bajo la moderación de Sergio Restrepo, este conversatorio repasará algunos hitos de su vida pública y personal con ocasión de su centenario. Sábado 2 de mayo, a las 4:00 p. m., auditorio Pabellón Colombia.

Otro tributo

Raúl Gómez Jattin. Tributo al poeta cartagenero fallecido en 1997 y que estaría cumpliendo 80 años. Figura fundamental de las letras contemporáneas colombianas, con unos versos que retratan la cotidianidad, transgresores y cargados de erotismo. Comparte del homenaje, el Festival Internacional de Poesía de Bogotá presentará el libro El dios que adora. En alianza con Idartes, participan los autores colombianos

Fabio Jurado, Juan Carlos Moyano y Mauricio Contreras, con la moderación de Isabella Arengas Barraza. Lunes 4 de mayo, a las 5:30 p. m., en la Sala Jorge Isaacs.

Información de acceso y boletería

La boletería está disponible en la página oficial y en las taquillas de Corferias. El costo es de $14.000 para adultos y $11.500 para niños (6 a 12 años). Los menores de 5 años cuentan con ingreso gratuito.