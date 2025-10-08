Alcalde de Rivera, Humberto Alvarado, da luz verde a nuevas obras de pavimentación en Rivera

Con la firma del Convenio Solidario 020 de 2025, la Administración Municipal, da un paso más hacia la transformación de la movilidad, con la próxima pavimentación de 250 metros de pavimento rígido que beneficiarán a decenas de familias.

Buenas noticias para los riverenses. Lo que por años fue un anhelo de la comunidad del barrio El Paraíso en el Centro Poblado El Guadual, hoy comienza a hacerse realidad. A través del recién firmado Convenio Solidario 020 de 2025, se pavimentarán cuatro tramos viales que mejorarán notablemente el tránsito y la calidad de vida de los habitantes.

El primer tramo contará con una extensión de 58 metros, el segundo con 24,5 metros, el tercero con 77,7 metros y el cuarto con 90,1 metros, para un total de 250 metros de pavimento rígido que transformarán la movilidad en estos sectores.

Esta obra hace parte del compromiso de seguir recuperando y modernizando la red vial urbana, gracias al trabajo en equipo entre la Administración Municipal y las Juntas de Acción Comunal, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la participación ciudadana.

Rivera sigue firme en su camino hacia el desarrollo, con más vías, más progreso y más oportunidades para todos.