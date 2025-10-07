Alcalde de Neiva, Germán Casagua, entregó 15 motocicletas de alto cilindraje a la Policía para fortalecer la seguridad

En el barrio Los Alpes se entregaron estos vehículos y se le presentó la UNIPOL a la comunidad para fortalecer los patrullajes en la ciudad. Además, se realizaron importantes anuncios de inversión social como parte de una estrategia para mejorar la seguridad, que incluye la recuperación de escenarios deportivos, casetas comunales y programas de capacitación para jóvenes.

En un acto simbólico realizado en el barrio Los Alpes, de la Comuna 8, el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, hizo entrega oficial de 15 motocicletas de alto cilindraje a la Policía Metropolitana de Neiva, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana.

En el evento estuvieron presentes líderes, presidentes de JAC, ediles, corregidores, empresarios, gremios económicos y comunidad en general, así como también parte de la mesa directiva del Concejo de Neiva, entre ellos los concejales Jesús Garzón, Juan Sebastián Prieto, Camilo Perdomo, Dagoberto Gómez, Cristhian Bautista, Roberto Escobar, así como el diputado Alfadil Ortigoza.

Con una inversión cercana a los mil millones de pesos, financiada gracias a los aportes de los neivanos a la Tasa de la Seguridad y al respaldo de los honorables concejales que aprobaron los recursos para dignificar con obras a los neivanos, la Administración Municipal continúa dotando y fortaleciendo las capacidades operativas de la fuerza pública.

“Decidí hacer la entrega de estos vehículos adquiridos con la plata que pagan ustedes en sus impuestos. Generalmente, estas entregas se realizan frente a la Alcaldía, en el centro, pero tenía claro que debían hacerse en los sectores donde la comunidad más las necesita. Por eso vinimos aquí, a la Comuna 8”, expresó el alcalde Germán Casagua.

Estas motocicletas permitirán mejorar la capacidad de reacción y patrullaje de los uniformados en los diferentes cuadrantes, especialmente en zonas priorizadas para la prevención del delito y el fortalecimiento de la convivencia.

“Con esta entrega estamos entregando herramientas para que sigan teniendo ese firme compromiso de respaldar y brindar acompañamiento a los ciudadanos que nos están exigiendo. Les seguiremos entregando más herramientas”, sostuvo el mandatario.

Más herramientas para la Policía

Asimismo, el alcalde anunció que, en aproximadamente un mes, la Administración Municipal hará entrega de siete vehículos adicionales a la Policía Metropolitana: dos CAI móviles, dos camionetas uniformadas, un automóvil uniformado y dos vehículos no uniformados, con el propósito de fortalecer las labores de patrullaje e inteligencia en la ciudad.

“Con estas acciones demostramos que vamos a seguir poniendo tras las rejas a los delincuentes. Aquí no pueden ganar ellos. Estamos acompañando a la comunidad y les pedimos que sigan denunciando. No tengan miedo: cuentan con una Policía y una Alcaldía que los respalda y que está dando resultados cada día, desarticulando bandas criminales que instrumentalizan a nuestros jóvenes”, manifestó Casagua Bonilla.

Regreso de la UNIPOL

Durante el evento también se presentó oficialmente el regreso de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo–UNIPOL, un grupo élite conformado por 35 hombres y mujeres altamente capacitados que se suman a las labores de patrullaje y vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Este grupo se integrará al trabajo conjunto con unidades operativas ya establecidas en el municipio como el GOES, FÉNIX y el recién creado GAULA de la Policía Metropolitana de Neiva.

La incorporación de estas motocicletas y del grupo UNIPOL permitirá intensificar los patrullajes, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer la presencia policial en zonas estratégicas de la ciudad.

Inversión social

Sin embargo, el alcalde resaltó que la seguridad no solo se construye con más policías o equipos, sino también con inversión social y oportunidades para los jóvenes.

“La seguridad no es solamente tener más policías; la seguridad no es entregar motos; la seguridad no es, única y exclusivamente, dar capturas. No es solo eso. Mejorar la seguridad es brindarles escenarios deportivos a nuestros jóvenes, para que puedan utilizar su tiempo libre en actividades sanas, acompañados de instructores, y así gasten sus energías en acciones positivas, sin estar expuestos a la delincuencia y la drogadicción”, afirmó el mandatario.

Por eso, el fortalecimiento de la seguridad va de la mano de la inversión social, educativa y deportiva, como complemento esencial para generar bienestar, prevenir la violencia y promover la convivencia en la ciudad.

“Seguiremos invirtiendo en programas de formación gestionados con Comfamiliar. La Comuna 8 es una de las cuatro beneficiadas con formación en Preicfes, emprendimiento, cultura y deporte, para que los estudiantes cuenten con espacios de acompañamiento cuando no están en sus instituciones educativas”, agregó.

De igual forma, el alcalde anunció la recuperación de las casetas comunales en distintos barrios de Neiva, reconociendo que estos espacios de encuentro ciudadano, donde se desarrollan actividades comunitarias, culturales y sociales, fortalece la participación ciudadana.

“Vamos a recuperar las casetas comunales, porque yo sé que aquí se reúnen nuestros adultos mayores, se reúnen madres comunitarias, se reúnen madres cabezas de hogar, pero en unas condiciones lamentables. Vamos a remodelar y recuperar la caseta comunal de Las Américas, Nueva Granada y Los Alpes”, agregó el alcalde.

Complemento de seguridad

Cabe destacar que, en el marco de las acciones por recuperar la seguridad y la convivencia ciudadana, la Administración ha implementado medidas de protección a los jóvenes, como el toque de queda en las comunas 6, 8, 9 y 10, la desarticulación de bandas criminales y el fortalecimiento de programas sociales y educativos.

Con estas acciones, la Alcaldía de Neiva sigue avanzando en la recuperación de la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos, apostando por una ciudad más segura, con mayor capacidad operativa y más oportunidades para todos.

José Darío Rodríguez, presidente de Asediles Neiva

“Alcalde, supremamente importante su trabajo en la ciudad de Neiva, eso es de resaltar, y lograr gestionar a nivel nacional y lograr este objetivo, como lo que están presentando”.

José Miguel Santa, edil de la ciudad de Neiva

“Muy importante la gestión que ha hecho el alcalde y la Administración Municipal, junto con su secretario de Gobierno. Es un trabajo muy valioso, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército, que han llegado a este sector para fortalecer todo el mecanismo de seguridad. Estas motos son un gran apoyo para la comunidad, y muy merecida esta comuna, que ahora cuenta con dos motocicletas fijas para el CAI. Eso es fundamental para la seguridad de la Comuna 8”.