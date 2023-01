Al aire la emisora 95.3 FM del Huila

Aunque soy administrador de empresas, especialista en marketing estratégico y próximo a graduarme en una MBA, en el año 2002 resulté vinculado a la radio gracias a una invitación que me hiciera el recordado Edgar Artunduaga Sánchez (Q.E.P.D.).

A raíz de esto comencé a hacer parte de los medios de comunicación regionales, gerenciando importantes estaciones radiales como Huila Stereo del Sistema AS, Olímpica Stereo y Radio Tiempo, y Caracol Radio, en donde orienté el departamento comercial. Luego, nuevamente regresé a Huila Stereo de la mano de Edgar Andrés Artunduaga e importantes figuras de la radiodifusión como Miguel Antonio Perdomo Lince, Norberto Castaño Buitrago, Rito Antonio Polo y Darwin Ortiz, entre otros. Como columnista son ya dieciocho años ininterrumpidos en el Diario del Huila y quince años en TSM Noticias.

La vida trae consigo un cúmulo de contrastes que la hacen multicolor y por eso es tan maravillosa; de hecho, es el mayor regalo y tesoro que Dios nos puede otorgar, no hay otro que se le aproxime siquiera; y precisamente por esos bemoles de la vida que menciono anteriormente fue que llegué a los medios, por ello algunos que no me conocen me señalan de periodista, aunque no lo soy, pero sí admiro y respeto profundamente esta profesión, y a quienes la ejercen con ética y pulcritud.

Los medios de comunicación y en especial la radio y la prensa, generan grandes pasiones: cautivan, enamoran y atrapan. A través de ellos se logra la magia de llegar a la gente de manera masiva y si se hace de modo responsable y ético, se logra influir en las personas positivamente; de allí la gran importancia de estos canales mediante los cuales se genera conexión entre quienes emiten información y quienes la recepcionan.

Regreso al tema del título de esta columna, que guarda relación con lo expuesto, debido a que la gran noticia de la puesta al aire de la estación radial de los huilenses, la 95.3 en frecuencia modulada, me tiene absolutamente contento. Y es que seguramente los habitantes de este departamento no saben que estuvo fuera del aire debido a que por descuido de administraciones anteriores dejaron vencer la licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y no gestionaron la respectiva renovación de la misma, permitiendo que ésta se perdiera.

No obstante, es preciso que todos los opitas estemos enterados, que luego de una larga, complicada y dispendiosa, labor y gestión jurídica, política y administrativa, liderada por el gobernador Luis Enrique Dussán López, y tras recuperar costosos equipos, estudios y material discográfico, que habían sido abandonados de la peor manera, por fin hoy, el departamento del Huila cuenta nuevamente con una frecuencia radial propia, la cual se está ajustando técnica, tecnológica, cultural y artísticamente, de tal manera que se convierta en la gran estación radial del pueblo huilense.

A través de las Resolución No. 04681 del 30 de diciembre de 2022, el Min TIC, otorgó concesión mediante licencia al Departamento del Huila, para la prestación en gestión directa del Servicio Público de Radiodifusión Sonora de Interés Público, en Frecuencia Modulada (F.M.), autorizando la instalación y operación de equipos para el funcionamiento de la misma.

Este es otro significativo logro del ingeniero Luis Enrique Dussán y de la administración Huila Crece, que debo reconocer, aplaudir y dar a conocer.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04