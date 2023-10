Aipe, llegó la hora de votar bien

Soy María Alejandra Medina Fajardo, candidata al Concejo de Aipe por el partido Nuevo Liberalismo. Primero que todo doy gracias a Dios porque sin EL, estas elecciones no se podrían realizar; y segundo, doy gracias a ustedes por dedicar parte de su tiempo a leer estas letras.

Hoy no vengo a dar un discurso político. Sólo quiero dar un mensaje de reflexión, educativo, y de conciencia, para que desde sus casas y hogares piensen y crean que sí podemos cambiar nuestra historia en Aipe.

Aipe, tierra buena, como lo dice nuestro hermoso himno, TIERRA DE BENDICION como la ha elogiado el médico JHON JAIRO CHARRY, tierra de hermosos bosques seco tropical, tierra de petroglifos, de gente amable, trabajadora y pujante; tierra de machucacuescos, tierra de la rajaleña.

Aipe lleva sumido 34 años en un abono y deterioro total por las malas administraciones que hemos tenido, personas que no han querido al pueblo, que no les duelen las problemáticas que cada día crecen de una manera exponencial en nuestro bello terruño, y que lastimosamente no se hace nada para rescatar a este municipio de las manos de esa gente avara, egoísta, que como aves de rapiña quieren acabar con todo.

Es ahora pueblo de AIPE, de colocar un STOP; de decir ya no más, de decir, hasta aquí fue, de romper con tantos paradigmas que nos han hecho creer que para llegar a ser alcalde, hay que hacer escuela, o hay que quemarse una, dos o hasta tres veces; que debe de tener maquinaria política, que hay que endeudarse en la campaña; que para llegar a ser alcalde hay que comprar la conciencia de la gente, por 20 mil o 30 mil pesos por un voto, o lo peor aún, que hay que repartir cemento, tejas, varillas, etc. O prometiendo trabajos para todos y casas para todos, prometiendo esta vida y la otra.

Pero les digo una cosa querido pueblo aipuno. Esos malos administradores que hemos tenido, porque un alcalde es un gerente, un administrador valga la redundancia, ellos no son los únicos que tienen la culpa de que hoy AIPE esté como esté, con una educación paupérrima o pésima, sin un puesto de salud digno, sin cultura, sin vías.

Ellos no sólo tienen la culpa de que tengamos un municipio de los que más posee elefante blancos en todo el Huila, con el campo y nuestros campesinos en total abandono, sin orden, sin ley, donde les dan los mejoramientos de vivienda a los que están en la “ROSCA”, y en algunas ocasiones, a gente que ni siquiera los necesita; sin un parque digno donde uno pueda ir y sentarse a comer un helado o simplemente a charlar; sin parques para llevar a recrear a nuestros hijos o sobrinos, con cero apoyos al deporte, que cada día están acabando con nuestras fiestas y tradiciones.

De este triste y desolador panorama, no sólo ellos, los alcaldes que hemos tenido, tienen la culpa. Los culpables también han sido los electores, el pueblo que los elige una y otra vez, gracias a aquellas personas que se dejan comprar por cualquier cosa. Es un comportamiento cómplice de la corrupción, que son egoístas que sólo piensan en las necesidades inmediatas de ellos, que sólo les dura un día, o unas horas, y no en el bien común que padece necesidades por años.

Hoy estamos a tiempo de romper con todo esto y elegir bien, elegir con el corazón, elegir pensando en nuestros hijos, elegir pensando en el bien común, elegir pensando en los jóvenes, elegir pensando, en nuestra cultura, siendo inteligentes.

Mi invitación es a que elijamos a JHON JAIRO CHARRY DIAZ, avalado por el partido NUEVO LIBERALISMO, como nuestro próximo alcalde para el periodo 2024-2027. Médico de profesión, empresario, Joven, carismático, sencillo, humilde, servicial, amoroso, sincero, amante de la cultura Aipuna, conocedor de todas las problemáticas de nuestro municipio, pero sobre todo, con propuestas de solución viables.

Sin mentiras, sin engaños, sin prometerle nada a nadie, pero SI con un programa de gobierno llamado EL PROYECTO ES AIPE, realizable, viable y aterrizado, que quiere el bien común, que le duele las problemáticas que tiene este pueblo, que AMA A AIPE y a esta TIERRA DE MACHUCACUESCOS que pide a gritos una buena administración.

Si JHON JAIRO CHARRY DIAZ no gana, el único perdedor sería otra vez el pueblo de AIPE. Es ahora, ya mismo, que actuemos como pueblo inteligente. La oportunidad de un cambio ya llegó, está aquí. Quizás en 4 años no la volvamos a tener. Vota inteligente, JHON JAIRO CHARRY DIAZ ALCALDE.

“SIEMRE ADELANTE, NI UN PASO ATRÁS”.

Por: María Alejandra Medina Fajardo

Candidata Concejo de Aipe

Partido Nuevo Liberalismo.