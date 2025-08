Con lo vivido en los últimos meses en el departamento del Huila es un llamado urgente a repensar cómo estamos tramitando nuestras diferencias como sociedad y expresando las legítimas preocupaciones.

Con la firma del Acuerdo por la Movilidad, Compromiso por la Gente, diversas instituciones, organizaciones sociales, gremiales y ciudadanía nos unimos para decir: sí al derecho a la protesta, pero no a los bloqueos viales que afectan el bienestar económico de toda una región.

Es una reflexión que surge a partir de entender la afectación para el departamento del Huila, en términos económicos, de los bloqueos recientes, especialmente en corredores estratégicos que impactan la productividad y frenan el turismo, uno de los sectores con mayor potencial para la región.

Las recientes protestas han afectado la movilidad, el abastecimiento de alimentos, la operación de empresas, la llegada de visitantes y la calidad de vida de la gente, dejando unas pérdidas de aproximadamente cien mil millones de pesos.

El derecho a manifestarse no puede seguir enfrentado al derecho al trabajo, a la salud, a la libre circulación. No se trata de escoger entre uno u otro, sino de encontrar mecanismos para garantizar ambos. El turismo no puede seguir siendo la primera víctima en cada manifestación. El comercio local no puede paralizarse cada vez que hay un bloqueo. El campo no puede detenerse.

Por eso lo firmado ayer 1 de agosto del presente año es mucho más que un acto simbólico: es un punto de partida para actuar diferente. El Decreto 003 de 2021, establece mecanismo para la atención de protestas sociales. Pero hasta ahora ha sido poco aplicado.

Este acuerdo construyó una ruta clara, busca activarlo de verdad: creando canales de diálogo permanentes, nombrando voceros, generando alertas tempranas y promoviendo espacios de concertación que atiendan las causas estructurales del descontento. Es decir, cuidando el derecho a la protesta, un accionar más comprometido y efectivo, pero sobretodo, buscando que la última opción sean los bloqueos.

Neiva necesita soluciones, no más confrontaciones. Necesita instituciones abiertas al diálogo real, pero también líderes sociales comprometidos con la no violencia. Necesita menos gritos y más escucha. Menos fuerza y más empatía.

Porque las consecuencias de los bloqueos no las sufren únicamente quienes los convocan o quienes los reprimen: las sufre la ciudadanía de a pie. El campesino que no puede vender su cosecha, el comerciante que no logra abrir su negocio, el turista que cancela su visita, la familia que no puede llegar a urgencias.

Si algo quedó claro ayer es que sí es posible construir acuerdos desde las diferencias. Que podemos unirnos, no para silenciar la protesta, sino para canalizarla de forma responsable, constructiva y sin afectar a terceros.

Hoy más que nunca Neiva y el Huila, necesitan diálogo. No podemos seguir alimentando el círculo de la indignación sin salidas. Necesitamos actuar con cabeza fría y corazón abierto. Porque cuando el diálogo se convierte en norma y no en excepción, el desarrollo deja de ser un discurso y empieza a ser una realidad.

Este acuerdo, que ayudamos a construir y liderar, demuestra algo histórico en articulación regional y una alternativa para el futuro. Entre todos debemos garantizar la libre movilidad e impulsar el desarrollo económico para todos.

—

Por: Jorge Andrés Géchem

X: @JorgeAGechem