Actor de la serie One Piece estará en COMIC CON COLOMBIA 2024

Steven John Ward, actor sudafricano reconocido por interpretar a Dracule Mihawk, el espadachín más fuerte del mundo, en el live action de One Piece; es el tercer invitado confirmado para Comic Con Colombia 2024, que se realizará en Corferias, Bogotá del 28 de junio al 1 de julio de este año.

Steven John Ward nació el 2 de junio de 1990 en Johannesburgo, Sudáfrica. Es un actor y director de casting, conocido por One Piece (2023), Catch Me A Killer (2024) y The Day We Didn’t Meet (2021).

El artista participará en sesiones de fotos y autógrafos durante la programación de la convención.

Julio Caballero, organizador de Comic Con Colombia manifestó: “deseábamos traer a la capital talento de la serie One Piece, toda vez que el año pasado tuvimos en Medellín al actor Mackenyu Arata que interpreta a Zoro en dicha serie. Si bien la segunda temporada iniciará grabaciones desde junio de 2024 a enero de 2025, pudimos contar con la suerte de que el actor Steven Ward que hace el papel de Mihawk estuviera disponible para visitar nuestro país”.

Comic Con Colombia es organizada por Planet Comics y Corferias, prometiendo ser una experiencia única para los fanáticos de los cómics, la cultura pop y la industria del entretenimiento.

Por su parte, Catalina Chávez, jefe de proyecto de Corferias, resaltó las bondades del evento: “Comic Con es una feria que permite a los visitantes la oportunidad de interactuar directamente con grandes figuras del mundo del entretenimiento y crear experiencias memorables. Además, el evento es un lugar donde convergen diferentes aspectos de la cultura popular, desde los clásicos del cómic hasta las últimas tendencias en entretenimiento, de igual forma los visitantes pueden admirar la creatividad y la innovación presentes en los cosplays, exhibiciones y actividades que se desarrollan durante el evento”.

Finalmente, cabe destacar que, Steven John Ward (One Piece) se suma al actor Tom Welling (Smallville) y Patricia Azan (South Park y Padrinos Mágicos) fortaleciendo el cartel de celebridades internacionales invitadas a la décimo quinta edición de Comic Con Colombia.