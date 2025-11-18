Activados los frentes de trabajo contra inundaciones en temporada de lluvias

Ante la inminente llegada de la temporada invernal, Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ha desplegado un esquema operativo integral y robusto con tres frentes de trabajo simultáneos. El objetivo primordial es mitigar el impacto de posibles emergencias y afectaciones por lluvias en los diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo al Gerente de la entidad, el plan busca optimizar significativamente el flujo de la red de alcantarillado y aguas lluvias, reduciendo de manera sustancial el riesgo de inundaciones, especialmente en las zonas históricamente críticas. “Trabajamos incansablemente, sin embargo, es importante la colaboración ciudadana, para que eviten arrojar residuos y basura en las calles”, expresó.

Estrategia operativa intensificada

Según el Área Operativa, la programación de intervención se ha estructurado en tres componentes clave:

1. Ruta del Vactor: Dos equipos Vactor con sus respectivas cuadrillas están trabajando de lunes a domingo, en jornadas completas de operación realizando sondeo y limpieza profunda de sumideros, alcantarillas y principales redes de la ciudad.

“Ya se han hecho limpiezas en la Circunvalar, constantes mantenimientos en el sector de Luna Verde, atenciones en la Séptima, algunos parques comunitarios, Plaza Cívica, centro, entre otras zonas. Todo el equipo está trabajando 24/7, de lunes a domingo para poder contrarrestar las posibles inundaciones que se puedan presentar”, afirmó Mauricio Rodríguez, subgerente Técnico y Operativo de Las Ceibas EPN.

2. Mantenimiento y Restitución de Sumideros: Cuadrillas adicionales a las del Vactor están ejecutando el contrato de mantenimiento y restitución de rejillas en sumideros ubicados en zonas clave de la ciudad, algunas reportadas por los ciudadanos. Este frente garantiza que los puntos de desagüe funcionen correctamente.

3. Contrato de Cabrestantes: Es crucial para actuar en las zonas donde el vehículo Vactor no puede ingresar. Este equipo se encarga de realizar el retiro de material pesado, piedras y sedimento que obstruyen la red, logrando optimizar el flujo y reducir la posibilidad de emergencias.

Plaza Cívica, nuevamente intervenida: Un llamado a la conciencia

Como parte de esta estrategia intensificada, la Ruta del Vactor ha intervenido una vez más el microcentro de la ciudad, centrándose en la Plaza Cívica, un sector de gran importancia comercial y turística. La potente succión y limpieza profunda del Vactor logró remover gran cantidad de residuos sólidos y sedimentos, contribuyendo a un espacio público más limpio.

A pesar de los intensos esfuerzos, la entidad sigue evidenciando un grave problema de contaminación por parte de la ciudadanía. En las jornadas de limpieza se han encontrado desechos de gran tamaño, incluyendo llantas, prendas de ropa desgastada, botellas y otros residuos arrojados de manera inadecuada. Algo que ha motivado al gerente de Las Ceibas EPN, Andrés Charry, a hacer un enérgico llamado de atención:

«Es fundamental que todos los ciudadanos asumamos la responsabilidad por el manejo adecuado de nuestros residuos. El esfuerzo e inversión que realiza Las Ceibas EPN y la administración municipal es significativo, pero no será suficiente si no contamos con la colaboración de la comunidad. Mantener nuestra Plaza Cívica limpia es un compromiso de todos; es preocupante ver que más nos demoramos en limpiar y desplegar nuestro personal, que en ver cómo la gente vuelve a arrojar basura, y lo peor, desechos que no deberían estar ahí», enfatizó Charry Guilombo.

La entidad reitera su llamado urgente a la conciencia ciudadana para evitar arrojar residuos a la calle. Esta conducta sobrecarga el sistema de alcantarillado, incrementa el riesgo de inundaciones y genera un foco de contaminación que afecta la salud pública y deteriora el entorno de la ciudad.