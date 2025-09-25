Aborto Libre para Democracias Plenas: Un diálogo colectivo en clave de libertad en el Huila por el Aborto Libre y Seguro

En el marco de la conmemoración del Día de la Acción Global por un Aborto Libre y Seguro, la organización RHUDA – Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos les invita participar de una programación de dos días con actividades de interés público en la ciudad de Neiva.

Cada una de estas actividades se desarrollarán con el propósito de establecer un diálogo amplio y colectivo entre actores de distintos sectores de la sociedad civil al respecto de las garantías y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el departamento del Huila.

Como primera actividad de la agenda está programado el Conversatorio y Proyección del documental “La Libertad es mi Causa”, donde se abrirá un diálogo participativo para identificar las ventajas, desafíos y oportunidades actuales que enfrentan activistas, organizaciones y entidades que acompañan procesos de IVE en el departamento.

Esta tendrá lugar el viernes 26 de septiembre de 2025, desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en el Auditorio Amparo Páramo. Calle 9 No. 15-25, Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana. Este documental narra la historia de Causa Justa, un movimiento que logró despolitizar y transformar el diálogo sobre el aborto en Colombia, siendo el Huila uno de los rincones clave para aportar desde las regiones a la conversación nacional.

Al siguiente día, la segunda será el Laboratorio Creativo “Aborto Libre” en el marco del Festival Las Parceras donde, a través de la creación artística y la construcción colectiva, se propone resignificar las narrativas alrededor del derecho a decidir. El festival, desarrollado en conjunto con distintas colectivas de la región y que abordará diversas temáticas relacionadas con los derechos de las mujeres, será un momento de encuentro artístico, político y comunitario, en el que buscamos fortalecer el tejido social, las alianzas y las voces en el territorio, que reafirman el compromiso con la autonomía y la libertad de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Este tendrá lugar el sábado, 27 de septiembre de 2025, desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., en la Tienda Nativa, por la Capilla Pueblito Huilense de la Av. Circunvalar en Neiva.

En Colombia, la fecha cobra relevancia a más de tres años de la Sentencia C-055 de la Corte Constitucional, que amplió el derecho al aborto permitiendo que se pueda acceder a este procedimiento médico sin la amenaza de la cárcel, hasta la semana 24 bajo sus propias razones y luego de este tiempo mediante el sistema de causales que se venía manejando desde el 2006.

Aunque el fallo representó un avance histórico, organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que la garantía plena del derecho sigue enfrentando múltiples obstáculos.

El movimiento Causa Justa, que está conformado por diversas organizaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo RHUDA, fue determinante en la consecución de este logro histórico al presentar la demanda que dio origen a la sentencia.

Desde entonces, ha incidido de manera trascendental en el debate público, evidenciando las barreras que aún persisten en la implementación del derecho, especialmente para mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y migrantes. Además, ha impulsado estrategias de incidencia jurídica, social y pedagógica que han transformado la manera en que el país discute el aborto: como un asunto de salud, justicia social y democracia.

A pesar de los avances, las organizaciones feministas y de derechos humanos alertan sobre las barreras que limitan el acceso real al aborto legal y seguro, como la falta de formación del personal de salud, la desinformación y la estigmatización.

En este contexto, la conmemoración constituye un llamado a que el Estado colombiano garantice plenamente los derechos reconocidos por la Corte Constitucional y consolide políticas públicas efectivas que permitan a todas las personas gestantes decidir de manera libre, segura y digna.