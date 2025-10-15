Abierta convocatoria para participar en el 65° Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2026

Todos los gestores culturales en las categorías de danza, carrozas, rajaleñas, bambuco tradicional, comparsas, tríos y duetos están llamados a participar.

La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Cultura y el comité organizador del Festival del Bambuco, abrió las convocatorias para artistas, grupos y agrupaciones interesadas en participar en la 65.ª edición del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, que se realizará a mediados del año 2026.

“El próximo año queremos que sea uno de los mejores festivales que hayamos tenido, sobre todo en el ámbito cultural, esta es una directriz de nuestro alcalde el ingeniero Germán Casagua Bonilla, fortalecer la presencia cultural en las tarimas y eventos que tenemos planteados dentro de la programación que ya está lista”, así lo manifestó Tana Peñafiel, secretaria de Cultura de Neiva.

La convocatoria ya está dispuesta en la página web de la Alcaldía de Neiva, www.alcadianeiva.gov.co , con los términos de referencia correspondientes a cada categoría, dentro de las cuales están, danzas, comparsas, rajaleñas infantil – juvenil y adultos, carrozas y bambuco tradicional.

La invitación es a todos los gestores culturales a participar en estas convocatorias, a reunir los documentos solicitados y a ser partícipes de la gran fiesta cultural que se tiene prevista para festejar en grande los 65 años de nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.