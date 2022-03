A votar por huilenses

Durante el presente proceso electoral para obtener las curules al Senado, nuestro territorio ha venido siendo visitado por un gran número de aspirantes de otras regiones del país, quienes han establecido contacto con algunos dirigentes políticos de la región para buscar su apoyo electoral. A lo largo y ancho del departamento, hemos sido espectadores de grandes movilizaciones populares que les han ofrecido, sin que exista un compromiso serio para defender los intereses del departamento.

Esta es la mayor preocupación que tenemos los huilenses y hemos sido reiterativos que debemos apoyar a los aspirantes al Congreso, que sean huilenses. Recordemos que este departamento ha sido relegado a un segundo plano dentro de la estructura presupuestal de la Nación y nunca los parlamentarios extraños, lo han defendido.

Durante las justas electorales realizadas en 2018, 137.379 sufragantes votaron por aspirantes huilenses para Senado, y los aspirantes foráneos obtuvieron una copiosa votación de 269.272 votos. Si hubiéramos sido regionalistas como los votantes de Antioquia y de la Costa, hubiéramos obtenido 4 senadores huilenses adicionales a los que tenemos.

Consideramos importantes, que debemos apoyar a los aspirantes huilenses. Los congresistas externos una vez elegidos, nunca vuelven a asomarse por estos lares. Esa es la pura realidad. No hemos tenido dolientes de otras regiones para que nos defiendan ante las instancias nacionales de los abusos y de la discriminación del presupuesto nacional para atender las grandes demandas sociales a nivel regional.

Aunque a los aspirantes huilenses también les ha tocado, acudir al constituyente primario de otros departamentos para buscar el complemento electoral para lograr superar el umbral; también es cierto que los huilenses debemos ser regionalistas y así respaldar a los nuestros.

Así lo hacen en las demás circunscripciones del país. Desafortunadamente les toca competir con la danza de los millones como se rumora en diferentes mentideros políticos y que, con una tormenta de promesas falsas, buscan cautivar la mente de este pueblo sufrido y que presenta un alto índice de pobreza en el país. A ellos solo les interesa sacarles el voto para fortalecerse electoralmente en sus regiones.

A me veces me hago esta pregunta: ¿Con las dificultades que hemos tenido con el incumplimiento de las compensaciones de Emgesa, con la anuencia del gobierno nacional, la Ruta 45 y el estadio de Futbol, entre otras muchas obras que han quedado como elefantes blancos, por culpa de la corrupción, no hemos escuchado una sola voz de respaldo de los senadores foráneos elegidos en las pasadas elecciones, para rodear al Gobernador del Huila y a la dirigencia gremial de nuestro territorio, para defender los intereses de la sociedad huilenses? Pues la respuesta es ninguna. Por eso, respaldemos a los candidatos huilenses al Senado.

Esperamos que no nos equivoquemos el próximo domingo 13 de marzo. Debemos votar por los mejores. Tenemos dos aspirantes que gozan de un gran liderazgo entre la sociedad huilense y que merecen llegar al Senado.

Por el Partido Cambio Radical, Carlos Julio González Villa, se perfila como el más opcionado para ser elegido, dada su trayectoria y sus ejecutorias, que lo han catapultado dada su estructura organizativa y reconocimiento para defender los intereses de los huilenses en las instancias nacionales. Igualmente, la Senadora Esperanza Andrade Serrano, quien aspira a revalidar su curul y que también le ha permitido generar algunas sinergias electorales entre el constituyente primario regional, dado el trabajo legislativo realizado.

Esperamos que salgan elegidos.