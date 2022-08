A extremar cuidados en temporada de cometas y vientos

– Llegó el mes de agosto y con él los tradicionales vientos y las cometas. Electrohuila tiene recomendaciones especiales para sus usuarios con el fin de evitar molestos accidentes.

– La Electrificadora del Huila pone en marcha la campaña ¡Vuela tu cometa y cuida tu vida!

El mes de agosto ya inicio y ElectroHuila tiene previsto una serie de acciones encaminadas a concientizar a sus usuarios de la importancia de tomar todas las precauciones posibles encaminadas a esquivar situaciones que terminen afectando a todos.

Cabe recordar que durante el mes de agosto la velocidad de los vientos aumenta ostensiblemente lo que crea un ambiente propicio para elevar las cometas elaboradas en varias clases de material como plástico, papel y tela.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que es prioridad la salud de los usuarios y por supuesto el buen estado de las redes eléctricas, la empresa ha elaborado algunas recomendaciones que valen la pena tener en cuenta.

Suele suceder que en muchas ocasiones un buen número de cometas termina enredado en las cuerdas o cableado eléctrico lo que puede provocar en daños que terminan por generar la suspensión del servicio de energía.

De hecho, es en la temporada de cometas que el equipo operativo de Electrohuila, adelanta más jornadas de prevención con el fin de que quienes participan en este tipo de actividades lo hagan de manera adecuada y sin sobresaltos.

A continuación les presentamos algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de elevar cometas y de esta forma contribuir con el buen estado de las cuerdas eléctricas así como contribuir a que la temporada sea verdaderamente de diversión tranquila.

1. Vuela tu cometa lejos de los cables de energía eléctrica

2. No eleves tu cometa cuando esté lloviendo o lloviznando

3. Nunca uses varillas o palos metálicos para bajar las cometas de una red eléctrica

4. No utilices cuerda de más de cien metros, pues esto dificultará el manejo de la cometa

5. Al volar tu cometa nunca corras de espalda

6. Nunca utilices material metálico para elevar o fabricar cometas

7. Las terrazas y los patios no son zonas adecuadas para elevar cometas

8. Si ves cometas enredadas en los cables de la energía, por ningún motivo intentes bajarlas.

9. Si vas a elevar cometas, hazlo acompañado de un adulto responsables

10. Vuela tu cometa en un lugar amplio, no en las calles del barrio.

11. Si ves a alguien elevando cometas cerca de las redes eléctricas adviértele que es peligroso.

Y recuerda ¡Vuela tu cometa y cuida tu vida!