A buen ritmo avanza el Proyecto de vivienda Bosques de la Rebeca, en Neiva

La excelente ubicación, facilidades de pago, zonas sociales y demás factores diferenciadores, han permitido que este proyecto se ejecute de la mejor manera.

El gran sueño de tener una vivienda propia se está materializando para las 196 familias que realizaron el debido proceso para adquirir el hogar que tanto anhelan en Bosques de la Rebeca.

Hasta la fecha la Torre 1 presenta un avance del 61.65%, mientras que la Torre 2 tiene un 39.37%, para un total de avance urbanístico del 36.73%.

Es de precisar que los futuros propietarios de estos apartamentos tuvieron la oportunidad de acceder a los subsidios de Alcaldía de Neiva quien aporta un total de $2.420.000.044, equivalente a un subsidio de $12.347.000 por cada beneficiario, de igual manera la Gobernación del Huila aportará en efectivo 2.352.000.000 más un $2.563.919.457, en especie en lote.

“Nos encontramos en un nuevo comité de obra del proyecto Bosques de la Rebeca, en articulación con la Gobernación del Huila, un proyecto muy importante de ciudad, ubicado en una parte estratégica de la ciudad, entre Aguas del Huila y el Parque de los Niños. Este proyecto platea 196 unidades de vivienda y contarle a las familias que han adquirido estos apartamentos que vamos muy bien en el proceso de obra, hoy tenemos en la primera fase un avance del 60%, y en la segunda fase un avance casi del 40%”, agregó, Marwin Victoria, secretario de Vivienda y Hábitat.

Cabe resaltar que la primera fase de este proyecto se entregará en el mes del noviembre del presente año y sobre finales del mes de febrero del 2026 de entregaría el proyecto completo.