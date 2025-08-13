30.000 personas se esperan en cierre del Festival Infantil del Sanjuanero en Rivera

Maelo Ruiz, Juan Carlos Zarabanda, Julián Daza y Mono Zabaleta, serán los artistas principales de la Calle del festival que será totalmente gratuita.

Como exitosa han calificado propios y visitantes, la versión 33 del Festival Infantil Nacional del Sanjuanero Huilense, que se realiza desde el pasado 30 de julio en Rivera, Huila.

La festividad que se desarrolla en el marco del cumpleaños 82 del municipio, se ha destacado por su organización, por el apoyo a las candidatas, por la buena acogida que ha tenido, por las expresiones culturales, y sobre todo, por la masiva asistencia de público a todos los eventos.

Y es que son varios los aciertos que se destacan este año en la organización del festival, en cabeza del alcalde Luis Humberto Alvarado y su esposa, la gestora social Daniela Peña.

Por ejemplo, ha sido aplaudida la decisión de separar los eventos culturales, de los tablados populares. Anteriormente todo se celebraba a la vez, lo que generaba que los niños, que son la esencia del festival, estuvieran en medio de eventos con presencia de licor. Esta vez, los certámenes Popular, Municipal, Departamental y Nacional, se celebraron durante los dos fines de semana anteriores, y permitió además que la atención del público estuviera toda sobre los menores.

Así mismo, se destaca el apoyo económico y en el traje oficial del Sanjuanero, que la organización le brindó este año a las niñas participantes. Esto permitió que este año, participaran un total de 44 candidatas, 20 en los certámenes municipales y 24 en el departamental y nacional, lo que además permitió una ocupación de casi el 100% de las camas de los hoteles del municipio.

Otros aspectos que han destacado de la organización de este año, son la escogencia del jurado, que con su credibilidad y experiencia, permitió veredictos asilados de controversias. Así mismo, la calidad artística de cada uno de los eventos. Cada actividad de la programación, como imposición de bandas, desfiles, muestra folclórica y coronación, se desarrolló sin contratiempos y contó con asistencia masiva de público.

También fue relevante el apoyo a las empresas locales. La mayoría de actividades como desayunos, almuerzos y cenas, se realizaron en restaurantes del municipio, lo que convirtió al festival en una vitrina.

Y finalmente las transmisiones del certamen, en distintos medios y plataformas, permitieron visibilizar en todo el departamento, este festival, que este año atrajo las miradas de muchos.

Asistencia masiva

Pero sin duda alguna, el aspecto más importante ha sido la gran acogida del festival. Más de 25.000 personas asistieron a los distintos eventos que se han realizado este año. Tan solo el último fin de semana, por lo menos 15.000 personas apreciaron los desfiles, coronaciones y muestras folclóricas que se realizaron, lo que permitió una buena dinámica económica, que destacan los empresarios del municipio.

Y esto, muy de la mano de un comportamiento ejemplar de los riverenses y visitantes, que sumado a una buena presencia de fuerza pública y agentes de tránsito, ha permitido que no se hayan generado hechos de alteración del orden público.

Remate de fiestas

Pero el festival aún no termina y se espera que este fin de semana, por lo menos unas 30.000 personas asistan a los cuatro días de tablado popular que tendrá el municipio, con motivo de su cierre.

La programación inicia el viernes con Juan Carlos Zarabanda, el ídolo de la música popular, y la Orquesta La Novedad.

El sábado, el municipio tendrá la Gran Cabalgata del Festival y en la noche el tablado popular con El Moni Zabaleta y el Grupo Baché. El domingo estará el salsero internacional Maelo Ruiz, Julián Daza y Rumba Kids. Y el remate será el lunes festivo con el festival de orquestas y artistas locales.