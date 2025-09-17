1.000 atletas correrán por la Policía en Neiva

En el Comando del Departamento de Policía Huila, se llevó a cabo un encuentro especial con los diferentes grupos de running de Neiva, en un ambiente de integración y construcción colectiva.

La actividad fue presidida por el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del departamento y las señoras de la asociación Obras Sociales, en beneficio de la Policía Nacional, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos para el éxito de la próxima competencia deportiva.

Durante la reunión se socializaron ideas, propuestas y compromisos que fortalecerán la organización de la 11ª versión de la Carrera por la Policía, un evento que por primera vez se desarrollará en el departamento del Huila, se llevará acabo en el parque industrial Palermo a 2 kilómetros de la cuidad de Neiva, consolidándose como símbolo de unión, memoria y gratitud hacia quienes entregan su vida al servicio de la seguridad ciudadana.

La Carrera por la Policía 2025, se realizará el próximo 9 de noviembre, con la participación de atletas, familias, instituciones y comunidad en general, que año tras año se suman con entusiasmo a esta iniciativa que trasciende el ámbito deportivo.

Con un solo propósito, “correr por quienes corren por nosotros”, este evento invita a los huilenses a vivir una experiencia única que combina deporte, solidaridad y reconocimiento a la labor de los hombres y mujeres policías que día a día trabajan por la tranquilidad y bienestar de todos.

Inscripciones a través de www.carreraporlapolicia.net