“ZORO” de ONE PIECE llega a COMIC CON COLOMBIA 2023

El actor Arata Mackenyu que caracteriza al icónico personaje de Roronoa Zoro en el live action del anime de ONE PIECE, visitará Medellín durante la Comic Con Colombia.

Arata Mackenyu nació en Los Ángeles el 16 de noviembre de 1996, es hijo del actor, productor, director y artista marcial Sonny Chiba. Al crecer en Los Ángeles, participó en algunas películas y programas de televisión mientras estaba en la escuela, donde tenía muchos intereses que incluían Karate Kyokushin, gimnasia, waterpolo y lucha libre.

Mackenyu saltó a la fama como actor después de conseguir el papel de Wataya Arata en la trilogía Chihayafuru (2016), que le valió el 40º Premio Anual a la Revelación del Año de la Academia Japonesa en 2017.

Su fama creció dramáticamente después de su papel secundario como Cadete Ryoichi en la película Pacific Rim: Uprising (2018) y su papel principal en la película de carreras Over Drive (2018). Mackenyu fue elegido como el villano, Enishi Yukishiro, en el éxito de taquilla Rurouni Kenshin: Final Chapter (2021) y luego como Scar en Fullmetal Alchemist: The Revenge Of Scar y Fullmetal Alchemist: Final Transmutation (2022).

En 2021, Mackenyu fue elegido como Roronoa Zoro en la adaptación de la serie de acción en vivo de Netflix de One Piece (2023), y como el protagonista, Seiya, en la película Los Caballeros del Zodíaco (2023). Mackenyu también protagonizó el live action de Samurai X, también está trabajando en dos proyectos de Disney+ en 2023, la película original de acción en vivo y anime, Dragons of Wonderhatch y la serie dramática, House Of The Owl.

“A Mackenyu” lo estábamos negociando meses antes del lanzamiento de la serie live action del anime “One Piece” en que él interpretaría a uno de los personajes principales – Roronoa Zoro “El cazador de piratas” y primer tripulante de Luffy. Desconocíamos por completo en ese entonces si la serie iba a ser del agrado de los fans, toda vez que recientes adaptaciones de animes han tenido resultados muy desfavorables de parte de la crítica y espectadores; afortunadamente este live action ha sido todo un éxito a nivel global, ocupando en primer lugar en 86 países, superando los registros históricos de series como “Stranger Things” y “Wednesdey (Merlina)”, informó Julio Caballero Organizador de Comic Con Colombia.

El actor participará en sesiones de fotos y autógrafos durante la programación de la convención.

Comic Con Colombia es organizado por Planet Comics en asocio con Corferias, promete ser una experiencia única para los fanáticos del anime, manga, comics, cine, la televisión, los videojuegos, la cultura pop y la industria del entretenimiento.

Este año se celebra el décimo aniversario de la convención del 24 al 26 de noviembre de 2023 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor – Medellín.