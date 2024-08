Yenny Ariza, madre de familia de influencers campesinos, fue encontrada sin vida

Yenny Judith Ariza Quiroga, fue encontrada sin signos de vitales, en la finca La Palma en la vereda Arciniegas, en el municipio de Jesús María, en Santander.

La mujer de 45 años, era la mamá e integrante de ‘Los Patojos’, una familia que se dedica a hacer videos de humor y a retratar la vida en el campo.

“No sé qué pasó con mi mamá. Mi mamá apareció muerta. Me acaban de llamar que mi mamá se murió. Mi mamá se murió. No sabemos cómo. No sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano a decirme que mi mamá se murió”, fueron las doloras palabras de Andrés Javier, uno de los hijos de Yenny.

#NoticiaW | Fue encontrada sin vida Yenny Ariza, integrante de ‘Los Patojos Humor’, una familia de influenciadores en Santander. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos. pic.twitter.com/iNZJCwNVoi — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 27, 2024

“Es encontrada por el padre dentro de la residencia. Suspendida a una viga del techo de la vivienda. Un ciudadano en su intento por auxiliarla la suelta del elemento, al que estaba atada del cuello; quedando sobre el piso dentro de la vivienda”, señalaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía, el cuerpo de Yenny Judith Ariza Quiroga, no presentaba signos de violencia provocados por terceras personas. En el lugar donde fue hallado su cuerpo se encontró un cuaderno con un texto en el que supuestamente explica lo que hizo.