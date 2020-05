¿Y el cangrejismo?: hoy y mañana prefiero amar

En el día del Aniversario de la Virgen, precisamente, hace 4 años salió a nuestra luz (no del todo pública aún, ojalá ellos con criterio nos contarán los detalles algún día; pero como no hay nada oculto entre cielo y tierra, mucho sí he podido saber y confirmar de una fuente u otra) todo lo que CONSPIRARON algunos otros burlando el nombre y los anhelos de 13 personas, familias y de un grupo político (que vieron como amenaza a sus intereses) para un gran montaje judicial en nuestra contra: EL CANGREJISMO.

Con unos autores intelectuales como revancha política, como cuenta de cobro al no obtener lo esperado, como forma de montar en el estrellato al paisano inexperto pero prometedor (en ese momento todos desde Bogotá, en diferentes poderes y que encontraron un vocero o “idiota útil” a nivel local), como forma de tapar otro caso que si era de corrupción, pero que vinculaba a algunos de sus pupilos y protegidos… otros autores materiales como anhelo de un surgimiento político, de un empleo, como forma de obtener reconocimiento e importancia que de otra forma nunca lograron, como forma de sanar alguna herida… por cualquier motivo que hayan tenido, final y realmente se CONCERTARON y, aunque muchos se desconocían e incluso con diferencias irreconciliables, encontraron un PROPÓSITO que los unía.

Desde luego que seguimos esperando justicia, la sociedad merece conocer toda la verdad y nuestras familias también; ojalá en el juicio podamos escucharlos contar lo que aún no nos han contado y solamente ellos saben. Ruego a Dios y María para que así sea.

A ellos puedo decirles GRACIAS y de corazón hace rato ESTÁN PERDONADOS. Fueron ustedes el instrumento perfecto para el ALFARERO.

Lejos de lo que humanamente se vio y pretendió (la destrucción de nuestras 13 familias completas), estoy convencido que pasando por el fuego ha sido la oportunidad para rehacernos, reconstruirnos, reelaborarnos según el PLAN ORIGINAL, porque todo sucede para el bien de los que amamos a Dios.

Gracias a ello y ÚNICAMENTE POR GRACIA DE DIOS Y SU INFINITA MISERICORDIA, HOY soy más humano, más Cristiano y verdadero Católico, hoy soy Consagrado y Misionero de LAM, hoy tengo mi hogar encendido y lleno de amor junto a mi esposa que aunque luchadora hoy sabe que no es con sus propias fuerzas, con Laura Camila que ha podido observar el amor de la Virgen, con Gabriel como el anuncio de que todo iba a estar mejor y efectivamente así ha sido.

He podido gozar de mis padres y hermano que nunca han faltado, pero que además hemos tenido el regalo de ver la recuperación de mi madre, la jubilación de mi padre y el liderazgo de mi hermano; de mis suegros y cuñado que siempre han sido el soporte y me han acogido con su familia; verme siempre rodeado y apoyado por mi hermosa y extensa familia que más que siempre ha permanecido unida en oración y con presencia real y efectiva antes, durante y después de todo esto; contar con el soporte y apoyo de los verdaderos amigos que desde entonces pude experimentar y confirmar; estoy terminando mi especialización clínica en Psiquiatría y he tenido un tiempo (mis 40 días y 40 noches de desierto, que aún no terminan y que solo será en el tiempo de Dios) para reencontrarme con lo esencial de la vida, poder valorar, poder extrañar, poder sentir, poder recuperar, poder pensar.

Con todo lo vivido y aprendido, donde incluso tuve que enfrentar mi mayor miedo, DECIDO que prefiero DORMIR EN LOS LAURELES (como siempre lo he hecho y quienes me conocen así pueden confirmarlo). Sin duda he causado mucho daño pues errores muchos he cometido. No por ser humano sino precisamente cuando menos humano fui.

Pero jamás planeé hacerle daño a alguien, gasté fuerzas en ello, dediqué parte de mi tiempo a ello y mucho menos invité a otros a ello. Prefiero mantener la tranquilidad ANTES QUE CONSPIRAR para hacerle daño a un otro con el fin de obtener un beneficio propio, pasar una cuenta de cobro o por simple distracción.

He decidido por el contrario acogerme y vivir desde el servicio: “quien no vive para servir, no sirve para vivir”. Vivir en la alegría: “tristeza y melancolía fuera de la casa mía”. Vivir por los demás: “amar es esencialmente entregarse a los demás”. HE DECIDIDO VIVIR EN EL AMOR.

Ingenuidad o no, lo cierto es que también son principios bioéticos que no se pueden olvidar: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Fácil o difícil, lo cierto es que es el mayor y ÚNICO MANDAMIENTO que tenemos: amar infinitamente y hasta que duela, muriendo a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestra soberbia, a nuestro amor propio por encima del otro.

Exactamente, así es. Precisamente todo lo contrario de eso que hoy tanto nos venden y nos hacen creer: que solo importamos para nosotros, como si fuéramos el centro y el foco del mundo. Nada más distante de nuestra hermosa y humana realidad, creación perfecta a imagen y semejanza del ÚNICO PERFECTO, pues si Él que por amor a nosotros nos entregó a su propio Hijo, cuánto será suficiente que demos por nuestro prójimo. No es fácil pero tampoco imposible.

Es cuestión de decidir. Yo decidí amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de vengar. Si todo me ha sido perdonado, ¿quién soy yo acaso para no perdonar?. Por el contrario, de corazón a cada uno de ellos pido perdón por haberles despertado e inquietado para mal su alma y por haberles causado daño.

Del HOY Y MAÑANA se encargarán ellos mismos, Dios y la Virgen, que son los únicos que han permitido que hoy esté donde esté, pese a que otra cosa buscaron e intentaron.

Orgullosamente debo decir que inmerecidamente soy un hijo de Ellos, que predestinado me tienen y que todo lo será en Sus Planes y en Sus Tiempos. Pues cuando lo intenté en los míos todo lo eché a perder.

Con Ellos tengo la certeza de un camino fácil, corto, perfecto y seguro. A Él toda el Honor y la Gloria. Y a Ti Madre Preciosa, aunque no recibes honor ni gloria alguna, recibe mi imperfecto amor. Feliz aniversario Madre hermosa.

Gracias porque Tú me has dado la gracia de poder decirlo y gritarlo con mi vida misma: PREFIERO AMAR

—

Por: David Andrés Cangrejo Torres – dactmed@gmail.com

Médico en Psiquiatría

Twitter: @davidcangrejot

—

Pdta. 1: Feliz Aniversario de la Virgen de Fátima. Todo un acontecimiento para nosotros el tener prueba real de tantas muestras de su infinito amor.

Pdta. 2: Sigamos cuidándonos, estar en casa es un acto más de preferir amar al otro. Cuesta pero vale la pena.

Pdta. 3: Gracias a todos los de primera y segunda línea de atención en este desastre o Pandemia COVID-19. En especial a las familias de las víctimas. Son ustedes motivo para continuar aportando y mejorando las condiciones laborales desde cada una de nuestras posibilidades.