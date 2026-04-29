Vender mucho no es suficiente: los tropiezos financieros que frenan a los emprendedores colombianos

Emprender en Colombia implica mucho más que tener una buena idea o alcanzar ventas rápidas en los primeros meses. En la práctica, muchos negocios enfrentan dificultades financieras desde sus etapas iniciales por errores comunes como mezclar las finanzas personales con las del emprendimiento, calcular de forma imprecisa los costos o asumir deudas sin una planificación clara.

El desafío cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que muchos emprendimientos aún operan sin una planificación clara. De acuerdo con el Termómetro Empresarial elaborado por BIRU, basado en una encuesta aplicada a más de 1.200 empresarios del país, apenas el 14% afirma contar con un plan de trabajo estructurado, con objetivos medibles y seguimiento constante.

Este dato evidencia que, más allá de la formalidad del negocio, persisten brechas en conocimiento, planeación y estructuración, lo que lleva a muchos emprendedores a tomar decisiones desde la improvisación y dificulta la sostenibilidad de sus iniciativas.

En el día a día, los tropiezos financieros más comunes no suelen estar en la falta de ventas, sino en la gestión del dinero. De acuerdo con Federico Gómez, CEO y cofundador de la fintech Plurall, muchos emprendedores no separan con claridad sus finanzas personales de las del negocio, definen precios sin tener una estructura real de costos y priorizan el volumen de ventas sobre la liquidez disponible

«Los errores financieros generan un efecto dominó: la falta de control puede dejar a un negocio sin capital para operar, dificulta el acceso a crédito cuando surgen oportunidades importantes y genera un desgaste constante en los emprendedores que, muchas veces, termina con ellos renunciando más que con su idea, con la fatiga de manejar un desorden financiero«, declaró Gómez.

Frente a este panorama, soluciones como Plurall cobran relevancia al adoptar un enfoque incluyente que reconoce la realidad de muchos emprendedores en el país. Más allá de exigir estructuras tradicionales, la fintech entiende a clientes que aún están en proceso de organización o que no cuentan con una formalidad consolidada, abriendo oportunidades de acceso al crédito para negocios que, en muchos casos, serían rechazados por la banca tradicional. De esta manera, contribuye a ampliar el acceso financiero y a ofrecer alternativas más seguras frente a mecanismos informales de financiación como el conocido “gota a gota”.

Por medio de su plataforma basada en una inteligencia artificial propia, Bodhi Tree, la fintech evalúa a los usuarios de manera más integral al incorporar variables no tradicionales dentro de sus procesos de análisis. Este enfoque le permite ampliar significativamente las tasas de aprobación, alcanzando en promedio niveles hasta tres veces superiores a los de la categoría de microcrédito. Así, facilita el acceso a financiamiento de forma ágil, con respuestas en minutos y sin depender exclusivamente de los criterios convencionales que suelen dejar por fuera a una gran parte de los emprendedores.

Ahora, estas fallas en la gestión no son solo un tropiezo pasajero: impactan directamente en la supervivencia de los negocios. De hecho, según Confecámaras, el 66,5% de los nuevos emprendimientos en Colombia no logra consolidarse en el largo plazo, un reflejo de cómo la falta de planificación, el desorden en el flujo de caja y la dificultad para estructurar costos sólidos pueden truncar proyectos que, de otro modo, podrían prosperar.

Finalmente, para fortalecer un negocio y evitar dificultades monetarias, Gómez sugiere adoptar buenas prácticas que profesionalicen la gestión de su “tienda”, incluso si es digital: