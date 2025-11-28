USCO logra nuevos cupos especiales para poblaciones históricamente excluidas

Gracias al impulso de la representación de graduados, la Universidad Surcolombiana aprobó un acuerdo histórico que redefine los regímenes especiales de admisión, garantizando cupos especiales para comunidades vulnerables y fortaleciendo el acceso inclusivo a la educación superior en el Departamento del Huila.

La representación de graduados de la Universidad Surcolombiana logró un importante avance en favor de la inclusión y equidad educativa al acompañar y apoyar en el Consejo Superior Universitario la aprobación de un nuevo acuerdo que actualiza la política de acceso para estudiantes de poblaciones normalmente excluidas.

Este acuerdo deroga el antiguo acuerdo 018 de 2002 y establece cupos especiales específicos para pregrado, destinados a garantizar oportunidades a diversos grupos con alto grado de vulnerabilidad social e histórica. Los cupos asignados son para: bachilleres de zonas rurales del Huila (4 cupos – nuevos), comunidades indígenas (3 cupos – dos nuevos), comunidades afrodescendientes (2 cupos – uno nuevo), personas desplazadas por la violencia (2 cupos – uno nuevo), reincorporados y firmantes de procesos de paz (2 cupos – uno nuevo), jóvenes en paz (2 cupos nuevos), población vinculada a estrategias de sustitución de cultivos ilícitos (2 cupos nuevos).

Además, se propuso y aprobó un mecanismo que permite a quienes no consigan un cupo en el régimen especial, competir en igualdad de condiciones sin perder oportunidades adicionales, promoviendo la justicia y el mérito en el proceso de admisión.

La representación de graduados hizo énfasis en que la aprobación del acuerdo es solo una etapa inicial. Aún está pendiente la actualización formal del Reglamento de Inscripción, Admisión y Matrícula para que los nuevos cupos especiales sean efectivos y accesibles en la práctica.

“El acuerdo incluye una vigencia condicional para garantizar que se respeten los derechos y que la implementación se haga realidad y se mantenga en el tiempo”, indicó Juan Sebastián Reyes Camacho, actual representante de los graduados de la Universidad Surcolombiana.

Este logro es un paso decisivo para promover más dinámicas de inclusión en la USCO, una institución comprometida con abrir sus puertas a jóvenes que han enfrentado barreras históricas de acceso y permanencia en la educación superior.