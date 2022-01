“Un Parcero en Nueva York”, la nueva película de Harold Trompetero

El reconocido director de cine Harold Trompetero comenzó el 2022 con nuevos proyectos; luego de su éxito en 2021 con El Baño, la película de la pandemia, Harold se prepara para tomarse las salas de cine de todo el país y comienza el rodaje de su nuevo filme “Un parcero en Nueva York”.

La película será grabada en Bogotá y Nueva York, por Trompetero producciones, y con el apoyo de CineColor Colombia y su distribuidor internacional Cineplex.

SINOPSIS

La cinta narra la historia de Armando Pulido Rico, es un parcero, un obrero de 50 años, honesto, trabajador y echado para adelante, pero que debe enfrentar la pobreza, el desempleo y la inseguridad.

Cansado de la difícil situación del país, que no le deja progresar, decide irse a New York para conseguir un trabajo y una vida mejor, pero primero debe superar una serie de pruebas para poder viajar a la tierra de las oportunidades, dejando atrás a sus amigos y su tierra.

Cuando llega a New York Armando comienza una aventura tras el sueño americano que lo llevará a comprender que no todo es como lo pintan y que la buena calidad de vida no está marcada por el éxito o el dinero, si no por los parceros y el amor.

–

Carlos Hurtado, Judith Segura, Diego Camargo, Erika Glasser, Francisco Bolívar, Tavo Bernate, Tato Cepeda, Camilo Baena, son algunos de los actores que participarán en este filme.