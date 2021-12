Tres tips y algunos productos para las cejas que no te deben faltar

El microblading ha sido una tendencia desde hace varios años y es la técnica favorita de muchas cuando se trata de hacerse las cejas porque parece que llevas maquillaje 24/7. Sin embargo, es un tratamiento para personas no tan jóvenes, además de que, por su precio, no es tan accesible de realizar y mantener e incluso si no acudes con un experto, ¡puedes dañar tu piel!

Si prefieres maquillarte las cejas a diario, pero no sabes qué producto elegir entre tantas variedades en el mercado, Yanina Seifermann, Product Manager de essence, comparte algunos consejos y productos de la marca que le funcionaron cuando inició en el mundo del maquillaje, ¿estás lista?

1. Para cejas abundantes

Si tus cejas son bastante pobladas, puedes ir a una estética solo para depilarlas y darles forma. Para el día a día te recomendamos elegir un gel transparente que las mantenga peinadas, ya que son tan gruesas que no necesitarás rellenarlas con color.

En este caso, el lash & brow gel mascara será tu producto favorito, ya que está oftalmológicamente probado y es fácil de aplicar.

2. Para cejas sin exceso

Si tienes las cejas medianamente pobladas y estás buscando lograr el efecto “pelo a pelo”, the eyebrow pen será TU MEJOR opción porque cuenta con una triple punta que permite una aplicación precisa y facilitará lograr este efecto.

3. Para cejas marcadas

Si te gustan las cejas gruesas y marcadas, un producto en polvo como el brow powder set te funcionará muy bien, ya que contiene una brocha que facilita su aplicación y dos tonos con diferentes tonalidades para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu piel o bien puedas mezclarlos y lograr un tono único.