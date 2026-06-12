TravelSale 2026: la avalancha de descuentos que están reactivando el turismo colombiano

El evento organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico se realiza del 9 al 15 de junio con descuentos de hasta el 75% en más de 100 destinos, en el año en que el turismo superó al carbón y al café como fuente de divisas para Colombia.

El Travel Sale 2025 superó los $2,5 billones en ventas, con un incremento del 19% en transacciones y más de 2 millones de visitas a la plataforma.

Según el WTTC, Colombia podría crecer un 5,7% en su PIB turístico este año

El TravelSale® 2026, la jornada de turismo digital más importante del país, arrancó con una oferta sin precedentes: más de 50 marcas líderes del sector entre ellas Despegar, Viajes Éxito, On Vacation, Aviatur, Iberia y Tiquetes Baratos, Avianca ofrecen descuentos de hasta el 75% en destinos de playa, Caribe, nacionales e internacionales. El evento, organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), se extiende hasta el 15 de junio y llega en el mejor momento del turismo colombiano en la última década.

Un hito histórico: el turismo supera al carbón y al café

Por primera vez en la historia económica reciente del país, las divisas del turismo superaron a las del carbón y el café como fuente de ingresos para Colombia, al cierre de 2025, el sector generó más de $11.166 millones (USD). Además en el acumulado entre el tercer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2025, el país alcanzó $31.652 millones (USD) en exportaciones de servicios turísticos, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, consolidando una reconfiguración estructural de la canasta exportadora nacional.

Según el Informe de Impacto Económico 2025 del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), elaborado junto con Oxford Economics, el turismo aportó $21.600 millones (USD) al PIB nacional, equivalentes al 5,1% de la economía, el mayor registro histórico del sector. El número de colombianos que viven del turismo alcanzó 1,3 millones de empleos directos, el 5,7% del empleo total nacional, con proyecciones de llegar a 1,8 millones de puestos de trabajo para 2035.

El comercio electrónico ha sido el gran canal habilitador de este crecimiento. En 2025, las ventas digitales en Colombia alcanzaron $145,4 billones con más de 684 millones de transacciones, un crecimiento del 11,1% frente al año anterior, según la CCCE. En este contexto, el TravelSale® 2025 superó los $2,5 billones en ventas, con un incremento del 19% en transacciones y más de 2 millones de visitas a la plataforma.

“Nuestra sugerencia para los viajeros en este Travel Sale es que miren más allá de los destinos tradicionales y se atrevan a explorar la modalidad de circuitos, una experiencia ideal diseñada por especialistas para los que aman conocer múltiples destinos en una sola compra. También recomendamos combinar nuestras herramientas digitales con la asesoría de las tiendas físicas para diseñar estas rutas complejas; allí podrán recorrer Europa con un 25% de descuento y asegurar actividades gratuitas, transformando sus vacaciones en una experiencia completa, cómoda y sin preocupaciones”, dice Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia

Vicente Reyes, Gerente de Marketing de Viajes Falabella comenta que: “Sabemos que muchos colombianos aprovechan jornadas como Travel Sale para reservar sus vacaciones y anticipar sus próximos viajes. Por eso, para Viajes Falabella es fundamental participar en esta iniciativa y ofrecer la posibilidad de hacer realidad el viaje de sus sueños. En esta oportunidad tendremos descuentos de hasta el 75% en más de 100 destinos nacionales e internacionales, con alternativas imperdibles para quienes sueñan con viajar a Europa, incluyendo circuitos 2×1 y paquetes al Caribe. Además, gracias a nuestra alianza con Banco Falabella, los tarjetahabientes podrán acceder a beneficios adicionales como el pago en cuotas sin interés”.

Perspectivas: Colombia, protagonista del turismo en América Latina

Las proyecciones para 2026 son alentadoras. Según el WTTC, los viajes y turismo podrían aportar $23,1 millones de dólares al PIB Colombiano, esto representa un crecimiento de 5,7% anual, convirtiéndose en uno de los mercados con mayor dinamismo de la región.

A mediano plazo, el organismo proyecta que el turismo alcanzará los $26.500 millones (USD) en aporte al PIB colombiano para 2035, representando el 4,9% de la economía, y generará 1,8 millones de empleos, incorporando más de 420.000 nuevos puestos de trabajo en la próxima década.

En ese horizonte, el TravelSale® se consolida como un catalizador estratégico: no solo mueve cifras de ventas, sino que conecta la infraestructura digital del país con la vocación turística de sus regiones, ampliando el acceso a los viajes para una clase media que hoy destina cerca del 9% de su canasta de consumo a turismo y hotelería.

La oferta del TravelSale® 2026

El TravelSale 2026 reúne a las marcas más representativas del turismo digital colombiano bajo el lema #NOMASMALETASTRISTES, con descuentos de hasta el 70% en más de 100 destinos y una apuesta especial por destinos emergentes como La Guajira, la Amazonía, la Orinoquía, el Chocó y municipios de Bolívar más allá de Cartagena, entre estos tenemos:

Tiquetes Baratos lidera la oferta con hasta 75% de descuento en destinos de playa, 57% en el Caribe, 62% en nacionales y 67% en internacionales.

Despegar ofrece cupones de hasta $3.000.000 COP con paquetes que incluyen actividades gratuitas y la posibilidad de recorrer Europa con 25% de descuento.

On Vacation activa su promoción 2×1 en hoteles seleccionados.

Aviatur permite pagar a 12 cuotas con 0% de interés y un 25% de descuento en Miami Beach -Hotel Daydrift.

com ofrece vuelos a España desde $3.562.000.

Viajes Éxito hasta 60% de descuento en paquetes y hoteles del Caribe

Samsonite acompaña al viajero con dinámicas exclusivas en equipaje premium.

“El TravelSale 2026 no es solo una jornada de descuentos: es la demostración más contundente de que el comercio electrónico en Colombia tiene la madurez y la infraestructura para transformar industrias enteras. Con más de $145,4 billones en ventas digitales en 2025 y un turismo que por primera vez supera al carbón como generador de divisas, este evento representa la convergencia perfecta entre la economía digital y el turismo como motor de desarrollo. El reto ahora es que más colombianos, en más regiones del país, puedan acceder a estas oportunidades. Eso es exactamente lo que estamos construyendo”, dice María Fernanda Quiñones, Presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)