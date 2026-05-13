Tercer “Festival de la Familia” en el Parque Fátima de Cali

Con una jornada gratuita que incluye diversión, unión, compartir en familia y desde luego actividades lúdicas, se realizará el próximo 17 de mayo la tercera edición del “Festival de la Familia”, en el parque Fátima, ubicado frente al Parque del Avión.

Con este festival se celebran también los 30 años de la Secretaria del Deporte y la Reacción Distrital de Cali, cuya jornada contará con más de 35 ofertas recreativas que involucran niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad quienes podrán encontrar espacios diseñados y acondicionados especialmente para ellos.

Dentro de las actividades a desarrollar, se tienen ofertas recreativas, gigantopolis, shows en tarima, inflables, cine y espacios deportivos en los que las familias podrán encontrarse para dinamizar las relaciones entre sus miembros y rendir homenaje, en su mes, a las madres y abuelas caleñas.

Se espera una asistencia de más de 4000 personas y beneficiar a 2200 niños, considerando que es un evento gratuito en el que en espacios abiertos disfruten de juegos, del teatrino con cine familiar y muchas más actividades que buscan la unión de la familia y el reencuentro con quienes por ocupaciones y compromisos no pueden frecuentemente compartir.

Allí en el parque Fátima, el 17 de mayo, no habrá héroe o protagonista principal porque toda la familia, desde el más pequeño hasta el más grande podrán aprovechar este espacio que fue hace poco recuperado por la Administración Distrital de Cali y en el que los asistentes disfrutaran de eventos deportivos, diversidad de actividades físicas y mucha recreación.

Es importante resaltar que si asiste al evento debe proveerse de bloqueador solar, ropa cómoda y llegar a tiempo para que en familia este contento, alegre; que ese día sea toda una fiesta y que el gozo y el contento sean también la compañía perfecta, porque como dice esa ya famosa frase: “Cali es donde debes estar”.

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Por: Milton René Losada Gutiérrez

TSM Noticias – Cali, Valle del Cauca