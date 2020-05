Sondeo refleja cómo viven los jóvenes de Bogotá la pandemia de la COVID-19

El 70% de los jóvenes encuestados considera que su familia no cuenta con los recursos suficientes para afrontar las medidas de aislamiento.

55% de los estudiantes encuestados sienten que su carga académica ha aumentado en la modalidad de estudio virtual en casa, y el 58% siente que su capacidad de aprendizaje ha disminuido.

Un 75% manifiesta que sus ingresos ya se vieron afectados por causa de la contingencia por la COVID-19

El sondeo fue realizado por el programa Global Opportunity Youth Network*, que funciona en Colombia por medio de Fundación Corona.

El sondeo virtual “Necesidades y oportunidades de los jóvenes en el contexto de la COVID-19” realizado por la iniciativa Global Opportunity Youth Network (GOYN)* – Bogotá, que funciona en Colombia por medio de Fundación Corona., dejó ver percepciones en materia de los jóvenes en la capital y algunos municipios aledaños, en materia de empleo, educación, salud mental y emocional y el manejo de la coyuntura por parte de las autoridades, entre otras.

La encuesta fue realizada a 1.462 jóvenes entre los 14 y 30 años, el 84% manifestó vivir en Bogotá y el 16% en algunos municipios aledaños (Soacha, Madrid, Facatativá, Funza, Cajicá, Zipaquirá, Sibaté, Tabio, Cota, Mosquera, Sopó, Tocancipá y La Calera) en su mayoría Opportunity Youth o jóvenes con potencial: jóvenes que no estudian ni trabajan o están en trabajos informales. El 70% fueron mujeres, un 29% hombres y un 1% otros. El 70% de los encuestados pertenece al estrato 1 y 2 y las localidades con más encuestados fueron Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. La encuesta se desarrolló de forma virtual del 13 al 27 de abril de 2020.

El sondeo virtual, mostró que las principales dificultades que manifiestan tener los jóvenes en el periodo de cuarentena se relacionan con el pago de servicios básicos como el agua, la luz y el gas con el 57%; el acceso a alimentación básica en el hogar con 52%; y el pago de arriendos con 46%. Esto deja ver que el panorama, que ya se presentaba retador para los jóvenes de la ciudad, puede verse agravado por cuenta de la contingencia de la COVID-19. (*ver ficha técnica adjunta sobre el perfil representativo de los jóvenes)

El 46% de los jóvenes manifestó estar sin empleo y el 56% de estos lleva desempleado desde hace 1 – 3 meses. Al indagar sobre si habían perdido su empleo a causa de la contingencia por la COVID-19, el 38% manifestó que sí y el 62% que no. El 75% de los participantes en la encuesta anotó que no contaba con ninguna fuente alternativa de ingresos.

La iniciativa Global Opportunity Youth Network* tiene como objetivo incidir de manera significativa en el aumento del bienestar de los jóvenes con potencial (que no estudian, ni trabajan o están en la informalidad) desde la generación de oportunidades económicas, formación integral, participación y liderazgo., Esto lo hacen a través de una estrategia de impacto colectivo, que suma esfuerzos de diferentes actores del ecosistema para generar cambios sistémicos en la ciudad. Actualmente la iniciativa, que funciona en Colombia por medio de Fundación Corona. La iniciativa global es liderada por The Aspen Institute, Prudential, Youth Build International, Accenture y Global Developent Incubator, y además de Bogotá, tiene presencia en las ciudades de Mombasa, Kenya;, Pune y Jharkhand, en India;, Sao Paulo, Brasil y EThekwini, en Sudáfrica.

Según el sondeo, el 74,7% de los jóvenes cuenta con acceso a internet en sus hogares y el 56% tiene acceso a un computador en casa. El mayor componente tecnológico, al que tienen acceso los jóvenes, es el teléfono inteligente o tableta con un 74,8%. Esto muestra que a pesar de que más del 70% tenga acceso a internet, no lo tienen a través de un computador.

Contexto familiar y hogar

En el contexto familiar, el 24% de los jóvenes encuestados vive con su pareja sentimental; el 66% vive con sus padres y el 51% tiene personas a cargo económicamente. Además, el 30% de los jóvenes participantes viven en hogares conformados por 5 o más personas, y el 27% reporta tener hijos. Los resultados también muestran que el 47% vive con personas en alto riesgo por la COVID-19.

El 88% de los jóvenes participantes anotan que su ambiente familiar es un espacio seguro, mientras que sólo el 6% manifiesta que vive en un ambiente familiar que consideran no seguro Por otra parte, el 32% no cuenta con espacios privados y el 41% no cuenta con espacios adecuados o herramientas necesarias para estudiar o trabajar. Una situación preocupante es que el 70% de los jóvenes participantes dijo que su familia no cuenta con los recursos suficientes para afrontar las medidas de aislamiento obligatorio.

Educación durante el confinamiento

El 94% de los jóvenes participantes en el sondeo que se encontraba estudiando antes de la coyuntura, continuó sus estudios de manera virtual, mientras que sólo el 6% no lo está hizo. Esto es importante, teniendo en cuenta que según datos del DANE, en el 2019, en Bogotá había cerca de 686.807 jóvenes estudiando, de los cuáles un 46% de los jóvenes que se encontraban en el sistema educativo realizan su formación posmedia (técnica, tecnológica o universitaria) 41% en secundaria y 13% en media. Otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta es que el 55% de los estudiantes encuestados sienten que su carga académica ha aumentado en la modalidad de estudio virtual en casa, mientras que el 58% siente que su capacidad de aprendizaje ha disminuido.

“Lo anterior puede evidenciar que, la carga académica, sumada con la difícil situación de estrés y ansiedad que puede generar la situación de aislamiento obligatorio, desencadenan una sensación de sobrecarga de estudio, que podría incidir en la capacidad de aprendizaje”, afirma Camilo Carreño, Coordinador del programa GOYN.

El sondeo indagó sobre la percepción de los jóvenes sobre la educación virtual y el 55% considera que los docentes si cuentan con las habilidades tecnológicas suficientes. Dentro de las limitaciones que puede tener la educación virtual, el 53% manifestó falta de motivación y disciplina y la necesidad de tener un apoyo personalizado en esta coyuntura con un 46%.

Situación de empleo y desempleo de los jóvenes

El 40% de los jóvenes participantes, que al momento del sondeo contaba con un empleo, manifestó que este fue suspendido sin remuneración. El 12% fue suspendido con remuneración, el 19% continuó sus trabajos desde su sitio de trabajo y el 29% de manera virtual desde su hogar, pese a que el 58% considera que su trabajo se puede desarrollar de forma remota y virtual. El 72% de los jóvenes de este grupo, anotó que creen que pueden perder su empleo debido a la contingencia de la COVID-19.

De acuerdo a cifras del DANE, en 2019, en Bogotá había 1.077.575 jóvenes ocupados, de los cuales el 44% se encontraba en trabajos informales. Por otra parte, había 248.396 desocupados, lo que representa una tasa de desempleo de 18,7%, 8 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo general.

“Este panorama, teniendo en cuenta la coyuntura y las implicaciones de esta en materia económica, seguramente acentuará las problemáticas de desempleo e informalidad por las que atraviesa la población juvenil de la capital y municipios aledaños” manifiesta Camilo Carreño, coordinador de GOYN.

Salud mental y estado emocional de los jóvenes durante el confinamiento

El sondeo también indagó por la salud mental y estado emocional de los jóvenes durante el confinamiento. El 60% manifiesta que el aislamiento obligatorio ha afectado su estado emocional, mientras que sólo el 22% manifestó no sentirse afectado y un 18% no sabe, no responde. Entre las emociones que más han sentido los jóvenes durante este periodo, se encuentran la tristeza con un 13,7%, la ansiedad con un 12,2%, el estrés con 9% y la preocupación con 7,2%. También manifiestan sentir depresión y frustración con un 3,8 y 3% respectivamente**.

Además, en el sondeo virtual, se les preguntó a los jóvenes el nivel de intensidad con el que se identificaban en medio de la contingencia por la COVID-19 y el aislamiento obligatorio, en las 7 emociones más comunes. Con los resultados se pudo identificar que la emoción con mayor intensidad es la ansiedad con un 58% en un nivel alto, seguida de la frustración con un 45%, el desespero con un 42%, y por último el miedo, la tristeza, el optimismo y felicidad.

Sin embargo, los encuestados dijeron sentir felicidad y optimismo con intensidad media con un porcentaje de 49 y 48% respectivamente. Lo que podría indicar que a pesar de la dura situación emocional que están atravesando, mantienen una buena actitud.

Percepción de los jóvenes sobre el manejo de la coyuntura

El 37% de los jóvenes consultados considera que el apoyo a los jóvenes vulnerables se está manejando muy mal, el 43% cree que se está manejando mal, el 18% bien y solo un 1% muy bien. Mientras tanto, el 43% cree que las medidas de aislamiento se están manejando bien. Por otra parte, el 31% de los encuestados cree que los auxilios económicos se están manejando mal y el 43% que se están manejando muy mal.

“Este escenario deja ver la necesidad de mayor pedagogía en los jóvenes sobre las disposiciones o medidas que han tomado los gobiernos para enfrentar la emergencia, en especial en materia económica” señala Camilo Carreño, Coordinador de GOYN.

El 87% de los jóvenes encuestados dice no haber recibido ningún apoyo del gobierno nacional o local y manifiestan que, al no ser población en riesgo por la COVID-19, no han recibido ningún tipo de apoyo pese a su notoria condición de vulnerabilidad. Asimismo, respecto a la percepción del manejo del cierre de fronteras de Colombia para no permitir la propagación del virus por casos importados, el 57% de los encuestados considera que se está dando un buen o muy buen manejo.

Dentro de las prioridades que identifican los jóvenes, que podrían ayudarlos durante esta coyuntura, se encuentran subsidios de alimentación con el 50%, subsidios de desempleo con 33%, canales para conseguir empleo con 25%, mentorías académicas con 25%, entre otros.