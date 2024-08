Sheikh Hasina, primera ministra de Bangladés, dimite, tras 15 años en el poder

Sheikh Hasina, primera ministra de Bangladés, abandonó Dhaka hacia un lugar no revelado, después de una violencia nacional sin precedentes en el país.

Miles de bangladesíes salieron a las calles el domingo para expresar su descontento con el gobierno de Hasina, en una de las manifestaciones más letales de las últimas semanas.

Lamentablemente, este acontecimiento ha cobrado la vida de al menos 300 personas, desde que comenzaron las protestas en julio.

Según informes oficiales, entre los fallecidos en los recientes enfrentamientos se encuentran al menos 14 policías, mientras que 300 agentes resultaron heridos.

La conectividad móvil en el país permanece severamente restringida para controlar la difusión de información.

Latest reports from Bangladesh indicate that Prime Minister Sheikh Hasina has left Dhaka for an undisclosed location after unprecedented nationwide violence in the country. Some suggest she could come to New Delhi as well. Developing story. (Videos and Photo viral on BD Media) pic.twitter.com/Kk5ODQZENk

