SENA Huila rindió cuentas a la ciudadanía con resultados que impactan el territorio

El SENA Regional Huila realizó su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-2025, un espacio transparente para socializar avances en formación, empleo, emprendimiento e innovación. La jornada cerró con la feria “Manos que construyen paz y esperanza”, integrada por 20 emprendimientos de población víctima y vulnerable.

En el Auditorio de la sede Industria del SENA Neiva se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-2025 del SENA Regional Huila, una jornada abierta a la ciudadanía que reunió a aprendices, empresarios, líderes sociales, veedurías, aliados institucionales y habitantes de distintas zonas del departamento.

El encuentro fue liderado por el director regional, Campo Elías Gutiérrez Polanía, en compañía de los subdirectores de los centros de formación, quienes presentaron los principales avances de la vigencia en formación profesional, empleabilidad, emprendimiento, innovación y relacionamiento con el territorio.

El informe destacó la ampliación de la cobertura para población rural, campesina y de la economía popular, mediante aulas móviles, itinerancias y acciones formativas de CampeSENA y Full Popular; el fortalecimiento del acceso al empleo a través de la Agencia Pública de Empleo; el impulso a nuevos emprendimientos financiados por el Fondo Emprender; y los avances en articulación con sectores productivos y comunidades del territorio.

María Fernanda Trujillo, ciudadana asistente al evento, resaltó la importancia de estos espacios: “Es bueno que expliquen de manera clara lo que hacen y cómo beneficia a la gente. Uno se entera de oportunidades y entiende mejor cómo trabaja el SENA en los municipios”, afirmó al finalizar la jornada.

Al cierre de la audiencia, los asistentes recorrieron la feria “Manos que construyen paz y esperanza”, una muestra con 20 emprendimientos de población víctima y vulnerable, quienes exhibieron productos artesanales, agroindustriales y culturales que reflejan transformación social, talento y resiliencia apoyados por la entidad.

Toda la información presentada durante la jornada está disponible en los canales oficiales del SENA Regional Huila.